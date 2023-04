Una cena nello spazio | Quanto costerà farsi un giro sul pallone spaziale?

Immaginate di gustare una cena gourmet nello spazio sconfinato: pazzesco, no? Il progetto che lascia a bocca aperta, quanto costerà?

Lo spazio ci ha sempre affascinati per la sua immensità sconfinata. Nonostante lo sviluppo tecnologico straordinario e i progressi nel campo astronomico, si può tranquillamente dire che è ancora un mistero fittissimo che, forse, non saremo mai in grado di svelare. Immaginate di poter gustare una cena gourmet immersi nell’oblio delle stelle: sembra una follia, non è vero? A quanto pare, però, potrebbe diventare realtà prima di quanto pensiamo. Quanto costerà? Scopriamo tutti i dettagli.

Di sicuro si tratta di una possibilità che solo i più coraggiosi vorranno sfruttare. Un’esperienza che sarà offerta da Zaphalto, una startup francese che promette di portare nella stratosfera “Celeste”, un pallone spaziale con tanto di ristorante e aperto al pubblico.

Quanto costerà una cena nello spazio: l’iniziativa che lascia a bocca aperta

Questo straordinario mezzo dovrebbe raggiungere, secondo quanto affermato da Vincent Farret d’Astiès, che altri non è che il fondatore e uno degli ingegneri della startup, i 25 km di altezza, ovvero 82021 piedi. Una scelta pensata apposta per consentire ai passeggeri di godere dell’oscurità dello spazio e di ammirare la curva del nostro pianeta, la Terra.

Come spiegato dall’ingegnere, la quota è doppia rispetto a quella utilizzata dai classici aerei a cui siamo abituati. Zaphalto ha ipotizzato, al momento, di riuscire a far decollare Celeste per un totale di 60 “voli” all’anno. Da quando sarà possibile? Salvo imprevisti e novità, si partirà dal 2025. Il biglietto darà accesso all’esperienza completa, compresa di cena con tanto di antipasti, degustazioni e aperitivi. Il costo? Forse meno di quanto pensiamo, soprattutto visto ciò che promette ai suoi “clienti”.

Secondo quanto si apprende, al momento, il ticket si aggirerà attorno ai $131,716 USD che dovrebbero corrispondere a poco meno di 120 euro. E, di sicuro, per una cena nello spazio non si tratta di una cifra estrosa, su questo sarete d’accordo anche voi. Da aggiungere, inoltre, che si tratterà di un’esperienza intima e riservata, poiché Celeste ha capienza per un totale di 6 persone, da intendersi come passeggeri, ad esclusione di piloti e “staff”. Non resta che attendere ulteriori notizie in merito e, soprattutto, scoprire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere riguardo ad un progetto che promette di rivoluzionare il nostro concetto di spazio.