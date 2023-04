Come riutilizzare i tappi delle bottiglie: il metodo è infallibile

Se hai in casa delle bottiglie di vetro non fare l’errore di buttare via i tappi: li puoi riutilizzare così, geniale! Farai un figurone

Sappiamo tutti quanto sia importante il riciclo per salvaguardare l’ambiente e talvolta anche il nostro portafogli. Molti pensano che solo il cibo non debba essere sprecato, ma in realtà sono moltissimi gli oggetti e i prodotti che possiamo trasformare in poche mosse e a cui dare nuova vita. Hai in casa delle bottiglie di vetro con i classici tappi? Non buttarli via: li puoi riutilizzare così e lasciare tutti a bocca aperta.

Basta un pizzico di creatività e potremo sorprendere i nostri ospiti in modo furbissimo e senza spendere nemmeno un soldo. Se sei curiosi di scoprire cosa andremo a realizzare e come, mettiamoci subito al lavoro: controlla di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Tappi delle bottiglie, non buttarli via: li puoi riutilizzare in modo furbissimo

Ovviamente, ci serviranno i tappi quindi bisogna aver cura di raccoglierne una bella quantità. Ancora, useremo della colla, preferibilmente quella a caldo e, infine, una semplice bomboletta spray del colore che preferiamo. Una volta organizzato tutto il necessario, siamo pronti a metterci all’opera: preparatevi a restare a bocca aperta.

Ciò che faremo con i tappi sarà realizzare dei sottobicchieri sfiziosi e originali, personalizzati, da usare quando abbiamo degli ospiti. Per prima cosa laviamoli con cura e asciughiamoli per bene. Andiamo quindi a posizionarne tre o quattro uno accanto all’altro e incolliamoli con la colla a caldo facendo aderire i lati. Realizziamo tre strisce uguali e poi uniamole, sempre con la colla, per formare un quadrato. Lasciamo asciugare per bene e ripetiamo il procedimento per il numero di sottobicchieri che vogliamo ottenere.

Spostiamoci ora all’esterno e sistemiamo a terra un vecchio telo o asciugamano che possiamo sporcare. Adagiamo sopra i sottobicchieri e andiamo a dipingerli usando la bomboletta spray. Possiamo scegliere il colore che preferiamo, magari che si intoni alla nostra cucina. Diamo quindi il tempo di asciugare per bene, potrebbero servire anche diverse ore. Et voilà, abbiamo finito: originali e unici, i nostri sottobicchieri lasceranno tutti a bocca aperta!

Consiglio extra: puoi anche laccarli, dopo averli dipinti, una volta che si sono asciugati. In questo modo, al tatto, risulteranno lisci e non avrai problemi a pulirli con un classico lavaggio con acqua e detergente in caso di macchie.