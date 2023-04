Napoli, la città si prepara a brindare: arriva la data della Festa Scudetto

Un anno eccezionale per il Napoli, che si appresta a festeggiare la vittoria del campionato. Spunta la data delle Festa Scudetto.

L’Italia, nonostante i problemi sociali ed economici, è un Paese ricco di storia, bellezze e tradizioni. Roma, Firenze e Venezia sono solo alcune delle principali città italiane che racchiudono un patrimonio artistico-culturale notevole. E tra queste è impossibile dimenticare Napoli.

Il capoluogo campano, oggi città oberata da numerose problematiche, è un vero e proprio scrigno di cultura e tradizione. Terra di dominazioni, di cui ognuna ha lasciato qualcosa. Nel corso degli anni Napoli ha assorbito abitudini ed usanze, mantenendo, però, sempre la propria anima. La città della sirena Partenope ha qualcosa di unico al mondo. In questo luogo si possono vivere mille vite in appena mezza giornata, passando nei luoghi più importanti della città. Da Forcella a Mergellina sembra di aver attraversato diverse città, ma ne è sempre e solo una. Vicoli stretti, l’odore dei panni stesi sui balconi, le voci delle persone per strada, le statuine di San Gregorio Armeno sono i tanti piccoli tasselli di una Napoli sempre piena di scoperte. Vero simbolo della città è San Gennaro, l’amato santo patrono. Confessore e migliore amico dei napoletani, da lui si vanno a chiedere grazie di ogni tipo. E San Gennaro ogni giorno vede chiedersi un nuovo lavoro, un nuovo amore e magari una vittoria del Napoli. Perchè Napoli ed il Napoli sono una cosa sola. Ed oggi a più di trent’anni dall’ultimo scudetto, la città si appresta a rivivere quel sogno che fece tingere di ancor più di azzurro il cielo di Napoli.

Napoli Campione d’Italia: arriva la data della Festa Scudetto

Sono passati trentatrè anni dall’ultimo scudetto del Napoli, e in questi anni la squadra ha dovuto lavorare sodo per risalire in vetta. I momenti duri e difficili hanno dato ancor più sapore alla vittoria.

La squadra ha avuto l’onore di vedere brillare Maradona, ed oggi che il suo viaggio terreno è finito, questo scudetto va anche e sicuramente a lui. Manca ancora un po’ alla fine del campionato, ma nel capoluogo campanosembra già giugno. Festoni azzurri in ogni angolo della città e installazioni con il simbolo della squadra ricordano che ben presto accadrà ciò che i cittadini attendono da anni. San Gennaro ha fatto il miracolo, e la città partenopea è già in visibilio.

Tuttavia la vera e propria festa, quella che farà bloccare ogni strada di Napoli, e colorare il volto di azzurro ci sarà solo ad inizio giugno. Il 3 giugno Spalletti vincerà aritmeticamente lo scudetto. Pertanto è già stata presentata in Prefettura la bozza per l’organizzazione della festa. Una festa strutturata in due giorni, con la consegna dello scudetto il 3 allo stadio Maradona, e la salita sul palco in Piazza Plebiscito dei giocatori il giorno 4. L’obiettivo è quello di organizzare una festa in totale sicurezza, e la Prefettura in collaborazione con la Questura di Napoli lavorerà per garantire festeggiamenti sicuri.