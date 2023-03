È l'ex compagno della giornalista sportiva Diletta Leotta. In Italia ha partecipato all'edizione del 2020 di Ballando sotto le stelle.

Sono ore delicate e decisive quelle che Daniele Scardina sta trascorrendo in ospedale, dov’è stato ricoverato ieri in codice rosso a causa di un malore.

Il pugile “è in prognosi riservata, in condizioni stabili“, come fanno sapere dall’Humanitas di Rozzano.

Daniele Scardina, intervento “tecnicamente riuscito”

Scardina è stato operato d’urgenza alla testa dal team di neurochirurgia cranica dell’ospedale. L’intervento è stato definito “complesso” ma “tempestivo e tecnicamente riuscito”.

I primi aggiornamenti sulla situazione del pugile erano arrivare già nella notte da parte dell’Organizzazione pugilistica italiana (Opa), con un tweet: “Daniele Scardina ha superato una lunga operazione e adesso è sotto stretta osservazione dell’equipe medica. Attenderemo le prossime ore per ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute. Forza, Daniele, continua a lottare”.

Cosa è successo

Il pugile, 30 anni, di Rozzano, nel Milanese, si stava allenando in una palestra di Buccinasco in occasione dell’esordio nei pesi mediomassimi il 24 marzo all’Allianz Cloud a Milano. Improvvisamente è stato colto da un malore, quando è rientrato negli spogliatoi al termine dell’allenamento. Pare che quando successo non sia collegato a eventuali traumi sul ring.

