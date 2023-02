Putin: “L’Occidente è complice dei crimini di Kiev”

Non si placa la tensione tra Russia e Nato. In un discorso alla tv Russia 1, Vladimir Putin accusa l’Occidente di voler “disintegrare la Russia per controllarla. Complice indiretto dei crimini di Kiev.” Per tale motivo, secondo lo zar, la guerra in Ucraina si sarebbe rivelata indispensabile per preservare l’unità e la sicurezza nazionale. Una guerra che il Cremlino continua a definire come “operazione speciale”, di cui lo stesso Zar avrebbe deciso modalità e operatività senza prima informare i membri del suo governo. A partire dal ministro degli Esteri, Lavrov.

Nel suo discorso di oggi alla tv Russia 1, Putin afferma che “l’Occidente ha un obiettivo: smantellare l’ex Urss e la Federazione Russa, cercando di dividere la Russia in piccole parti separatamente, per metterla sotto il suo controllo.” Secondo lo Zar, i paesi ostili alla Russia: “hanno un obiettivo: smantellare l’ex Unione Sovietica e la sua parte principale, la Federazione Russa. E poi, forse, ci accetteranno nella cosiddetta famiglia dei popoli civili. Ma solo separatamente, ciascuna parte separatamente.” Dopodiché, Putin ha accusato Kiev di “bombardare aree residenziali della Novorossija e di Donetsk.”