Germania, Berlino passa al centro-destra. Sconfitta la candidata di Scholz

Dopo vent’anni, il centro-sinistra tedesco perde la Capitale, Berlino. Alle elezioni amministrative in città, secondo gli exit poll di ZDF, la Cdu è in netto vantaggio. L’Unione cristiano-democratica di centro-destra ha ottenuto il 28 percento dei voti con il candidato Kai Wegner. La sindaca uscente Franziska Giffey, sostenuta dal cancelliere di Germania, Olaf Scholz, ha ottenuto il 18 percento, al pari con i Verdi di Bettina Jarasch. Un buon risultato per la sinistra della Linke, con il 13 percento. Mentre l’ultra-destra di AfD prende il 9 percento. Il liberali di Fdp il 5 percento. La Spd perde il primato a Berlino dopo esattamente due anni.

Raggiante il candidato sindaco della Cdu, Kai Wegner: “Un risultato fenomenale. Noi siamo entrati in campagna elettorale con il chiaro messaggio che vogliamo che Berlino funzioni. I berlinesi hanno scelto il cambiamento.” Wegner ha poi affermato che la città di Berlino, a maggior ragione perché Capitale della Germania, ha bisogno di una coalizione di governo stabile. La sindaca uscente Giffey ha dichiarato: “Non è il primo posto e non sappiamo ancora se sarà il secondo. Dobbiamo chiaramente dire che i berlinesi non sono stati soddisfatti. Ma abbiamo avuto solo un anno per dimostrare quello che potevamo fare. La Cdu è chiaramente il partito più forte e dobbiamo vedere adesso questo cosa significa per noi. Il nostro obiettivo è e resta essere il partito più forte in questo Land.” Anche Giffey ha sottolineato come sia necessaria una coalizione di governo stabile.