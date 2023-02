Cosa Nostra: in manette il medico di Matteo Messina Denaro

I carabinieri del Ros hanno arrestato Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara accusato di aver curato per anni Matteo Messina Denaro durante la latitanza.

I reati contestati sono concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico. In manette anche Andrea Bonadede, cugino e omonimo del geometra che ha prestato la sua identità al capomafia e che avrebbe acquistato per suo conto la casa in cui il padrino ha vissuto negli ultimi mesi.

A lui i pubblici ministeri contestano il favoreggiamento e la procurata inosservanza di pena, aggravati dall’avere favorito Cosa Nostra.

Lo scopo degli inquirenti è restringere il cerchio intorno alle persone che hanno favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro, durata trent’anni. “Tutte le indagini ancora in pienissimo e frenetico svolgimento sulla ricostruzione delle fasi che hanno preceduto la cattura di Messina Denaro hanno innanzitutto offerto uno spaccato dell’assordante silenzio dell’intera comunità di Campobello di Mazara che, evidentemente con diversi livelli di compiacenza omertosa, paura, o addirittura complicità, ha consentito impunemente al pericoloso stragista ricercato in tutto il mondo di affrontare almeno gli ultimi due anni cure mediche e delicatissimi interventi chirurgici in totale libertà”. Queste le parole del procuratore aggiunto Paolo Guidi nella richiesta di arresto del medico Alfonso Tumbarello, come riporta Ansa.