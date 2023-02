Caso Cospito: oggi l’informativa urgente di Nordio alla Camera

Il ministro della Giustizia riferirà in Parlamento una ricostruzione dei fatti dopo le parole in Aula di Giovanni Donzelli.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è atteso alle 16 di oggi, mercoledì 1 febbraio, in Parlamento per riferire sulla vicenda relativa ad Alfredo Cospito. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Le parole pronunciate da Giovanni Donzelli alla Camera hanno scatenato l’ira della maggioranza e delle opposizioni, perché nel suo discorso ha rivelato atti non disponibili ai parlamentari e in possesso del Ministero della Giustizia. Per poterli ricevere, Donzelli avrebbe dovuto presentare una richiesta formale.

La furia di Nordio per la fuga di notizie dal suo Ministero

E mentre le opposizioni chiedono le dimissioni del deputato dalla vicepresidenza del Copasir, il Guardasigilli Nordio non è stato affatto felice di venire a conoscenza di una possibile fuga di notizie dal suo dicastero. Da qui, la sua richiesta di una ricostruzione dei fatti e l’annuncio di un’informativa urgente per oggi alla Camera.

“Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha chiesto al capo di Gabinetto Alberto Rizzo di ricostruire con urgenza quanto accaduto in relazione alle circostanze riferite nell’assemblea parlamentare del 31 gennaio 2023 che riguarderebbero il regime speciale detentivo di cui all’art. 41bis”. Così si legge in una nota del Ministero della Giustizia.

La notizia dell’informativa urgente è stata annunciata dal presidente di turno Giorgio Mulè, dopo la decisione presa dalla conferenza dei capigruppo.