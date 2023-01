Un commerciante di 26 anni di Napoli ha postato, su TikTok, un video dove pubblicizza alcuni montoni in pieno “Matteo Messina Denaro style. L’uomo, Danilo, mostra in effetti un montone assai simile a quello che il boss indossava quando è stato arrestato alla clinica Maddalena di Palermo. “Ragazzi, voglio farvi vedere gli ultimi due montoni “Matteo Messina Denaro style”, li vendo ad un superprezzo, invece di 120 euro, a 59,99. Questo è il vero Matteo Messina Denaro”, esordisce Danilo nel suo video.

Il video ha, come prevedibile, creato un certo scalpore sul web. Attirandosi numerose critiche. Tanto che il 26enne Danilo è stato costretto a rimuoverlo e, successivamente, a chiedere scusa. Intervistato dal Mattino di Napoli, il commerciante ha detto: “Chiedo scusa ma non so nemmeno chi sia il boss. Mettendo in vendita i capi arrivavano commenti che dicevano che erano uguali ai suoi. Così ho avuto l’idea.” Certo, al di là della somiglianza esteriore, c’è da dire che il montone che indossava Messina Denaro al momento dell’arresto valeva 36mila euro. Ben lontani dai 59,99 euro proposti dal commerciante. Il quale, come detto, è stato infine costretto a eliminare il video dai suoi social e a chiedere scusa pubblicamente.