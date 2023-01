Giorgia Meloni è la premier più apprezzata in Europa e quarta nel mondo

Giorgia Meloni è la prima per consenso in Europa tra i capi di governo e quarta nel mondo, superando anche il presidente americano Joe Biden.

Il dato emerge dalla rilevazione sul gradimento dei leader mondiali secondo il Global leader approval tracker dell’americana Morning Consult.

La classifica dei leader più apprezzati al mondo

Al primo posto della classifica si posiziona il primo ministro indiano Narendra Modi, con il 75% di gradimento. Al secondo invece, il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador, con il 65% delle preferenze. A seguire, Anthony Albanese, australiano di padre pugliese, con il 59%. La presidente del Consiglio italiano, come detto, è quarta con il 48% di consensi. Il presidente Usa Joe Biden ha invece il 42% di gradimento.

L’irlandese Leo Varadkar è al 42%, seguito dallo spagnolo Pedro Sanchez (37%), il belga Alexander De Croo (33%), lo svedese Ulf Kristersson (33%), il presidente francese Emmanuel Macron (31%), il cancelliere tedesco Olaf Scholz (31%), il premier britannico Rishi Sunak (31%). Tutti gli altri leader sono sotto il 30%.

Il commento del ministro Fitto