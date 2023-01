Paolo Bonolis, salta tutto: i fan del conduttore colti di sorpresa

Brutta notizia per Paolo Bonolis e per tutti i suoi followers. Infatti in queste ore è saltato tutto: cos’è successo all’amato conduttore.

Paolo Bonolis, almeno per quest’anno, dovrà dire addio a Ciao Darwin. L’amato e seguitissimo programma infatti sarebbe saltato in queste settimane: il game show non è trasmesso oramai dal 2019.

Arrivano brutte notizie per tutti i fan di Paolo Bonolis e di uno dei suoi programmi più amati come Ciao Darwin. Infatti secondo quanto riportato dal blog di Davide Maggio, il divertente programma del conduttore e della sua spalla secolare Luca Laurenti non tornerà in onda quest’anno come previsto inizialmente. Infatti questo era stato programmato per la stagione primaverile, ma sembrerebbe essere cancellato ufficialmente. Il motivo inoltre sarebbe solamente quello economico.

Infatti i costi della trasmissione di Canale 5 sarebbero molto elevati. Con molte probabilità però se ne potrebbe parlare direttamente durante la stagione autunnale. Infatti con un comunicato Mediaset ha annunciato tutti i programmi che caratterizzeranno i prossimi mesi di palinsesto. Tra questi ci sarebbero anche dei colossi come C’è Posta Per Te, Le Iene ed Amici pronti a contrastare il Festival di Sanremo. Andiamo quindi a vedere cosa ha deciso il Biscione per i prossimi mesi.

Paolo Bonolis, stangata per il conduttore: cancellato Ciao Darwin

Quindi con l’arrivo della stagione primaverile non ci sarà l’appuntamento con Paolo Bonolis ed il suo Ciao Darwin. Infatti Mediaset non ha confermato il ritorno del programma. Al contrario pare scontata la nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Le reti di Pier Silvio Berlusconi ospiteranno inoltre a breve tre novità, chiamate “show evento”: si tratta di La tv dei 100 e Uno con Piero Chiambretti, Michelle Impossible & Friends con Michelle Hunziker e Felicissima sera con Pio e Amedeo.

Inoltre è arrivata la conferma di un altro cavallo di battaglia di Mediaset come Lo show dei record, ancora una volta condotto da Gerry Scotti. Inoltre le registrazioni del programma si stanno svolgendo proprio in questi giorni. Da febbraio tornerà anche il grande calcio con gli Ottavi di finale di Champions League e i Quarti di finale di Coppa Italia. Mentre passando alle fiction per venerdì è previsto il ritorno di Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada, a cui seguirà a partire da febbraio la seconda stagione di Buongiorno mamma con Raoul Bova.