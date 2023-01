A Roma le cronache ci hanno abituato alla presenza di cinghiali. Non certo dei lama, che quest’oggi hanno percorso via di Torrevecchia correndo di buona lena. I fatti: i due animali sono “evasi” dal “Roni Roller Circus” che in questi giorni è proprio a Roma, a poca distanza dall’incrocio con via di Boccea e via Cornelia. Una volta scappati dal tendone, hanno cominciato a correre in strada assaporando, per un momento, l’ebrezza della libertà.

Gioia durata poco, poiché i proprietari sono riusciti dopo poco a raggiungere i due lama. L’uno bianco, l’altro marrone. Ciò però non ha evitato che il video diventasse virale su tutti i social. La curiosa scena è stata infatti ripresa dallo smartphone di una ragazza. La quale, palesemente divertita come si evince dalle risate che fanno da colonna sonora, ha inviato il video alla pagina “Welcome to Favelas”. In men che non si dica il video ha fatto il giro del web, collezionando oltre 20mila reactions su Instagram. Non mancano, ovviamente, i commenti ironici sulla variegata presenza di animali su suolo romano, a partire dai cinghiali, per finire alle nutrie e ai lama.

Roma, lama fuggono dal circo: il precedente con i dromedari a Brisbane

C’è un precedente di pochi giorni fa. Accaduto, però, dall’altra parte del mondo. A Brisbane, in Australia, a fuggire dal circo erano stati dei dromedari. I quadrupedi erano figuranti del presepe vivente in città. Non felici, evidentemente, del ruolo loro assegnato hanno cominciato a correre per tutto il centro cittadino cercando di scappare dalla location del presepe. L’episodio romano dei lama ha, peraltro, rinfocolato l’antica polemica sui circhi. E sull’opportunità o meno di utilizzare gli animali durante gli spettacoli. Molti i commenti al video che si incentrano proprio su questo, facendo il tifo per i lama e per il loro afflato di libertà.