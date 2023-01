“Ho rischiato di morire”, brutto incidente per Emanuela Folliero: che paura

Emanuela Folliero in queste ore ha messo sotto shock tutto il suo pubblico, rivelando l’incidente che ha rischiato di portarla alla morte.

Nelle scorse ore Emanuela Folliero ha deciso di rilasciare un’intervista in Radio. La celebre annunciatrice, così, è riuscita a rivelare di essere stata vittima di un pericoloso incidente che le ha fatto rischiare la vita.

Grande paura per Emanuela Folliero, una delle più grandi annunciatrici della storia della televisione italiana. Infatti la showgirl, a cavallo tra gli anni ’80 e i primi 2000, era stata uno dei volti punto di riferimento di Rete 4. Nelle scorse ore proprio la Folliero era stata protagonista di un racconto shock durante un’intervista alla radio. L’annunciatrice ha quindi raccontato di essere rimasta coinvolta in un brutto incidente domestico che avrebbe potuto avere delle conseguenze molto gravi.

L’incidente ha creato alla presentatrice un vero e proprio spavento. In un’intervista concessa oggi alla rete RTL 102.5, nella cornice della trasmissione Trends & Celebrities, Emanuela Folliero ha dunque spiegato senza troppi giri di parole che ha rischiato di morire. Inoltre l’incidente sarebbe accaduto nel giorno dell’epifania. Il tutto avrebbe a che fare con una scossa elettrica che ha colpito l’annunciatrice.

Emanuela Folliero, il racconto shock: “Ho rischiato di morire”

L’incidente accaduto ad Emanuela Folliero sarebbe avvenuto nel giorno dell’Epifania. Infatti durante un’intervista ad RTL 102.5 l’annunciatrice ha rivelato: “Nel giorno dell’Epifania ho preso una scossa di energia elettrica. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene. Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane” – ha poi continuato – “Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo e non è accaduto nulla di grave. Solo tanta paura“.

La disattenzione della presentatrice poteva costarle davvero la pelle, fortunatamente il tutto ha avuto un lieto fine. La presentatrice sta quindi oggi molto bene, seppure abbia comprensibilmente raccontato l’accaduto ai tre speaker con un pizzico di inquietudine. Fortunatamente l’intervista nella nota radio non si è incentrata solamente sull’incidente del tostapane. Infatti l’annunciatrice ha avuto modo anche di parlare di argomenti più leggeri come il rapporto che la lega da anni ad un’altra grande signora della tv come l’ex vippona Patrizia Rossetti, impegnata all’interno del Grande Fratello Vip.