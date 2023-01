Barbara D’Urso, arriva un riconoscimento pazzesco: fan al settimo cielo

Barbara d’Urso adesso può finalmente festeggiare. Per la presentatrice infatti è arrivato un grande riconoscimento: fan senza parole.

La scorsa estate è arrivato l’annuncio, adesso invece arriva l’ufficialità. Infatti Barbara D’Urso diventa professoressa all’Università. Infatti alla storica presentatrice Mediaset è stato offerto un ruolo prestigioso presso lo Iulm Food Academy di Milano. Scendendo nei dettagli la d’Urso salirà in cattedra il prossimo 23 gennaio per la lezione dal titolo “Benessere e immagine, il ruolo dei protagonisti della tv”.

Un argomento conosciuto molto bene da Carmelita che da tempo è attenta a condurre uno stile di vita sano. Infatti la showgirl a 64 anni può vantare un fisico tonico e asciutto, frutto di una dieta corretta e di tanta attività fisica. Inoltre la presentatrice qualche tempo fa ha anche pubblicato un libro dal titolo “Quanti anni mi dai? I miei segreti per essere bella sempre” nel quale l’attrice napoletana ha svelato tutti i suoi trucchetti di bellezza.

Barbara d’Urso diventa docente all’Università: sarà in cattedra alla Iulm

Prima di diventare docente all’Università Iulm di Milano, Barbara d’Urso ha pubblicato un libro in cui svela tutti i suoi trucchetti di bellezza. Sono diversi i temi trattati dai trucchi per avere mani e piedi sempre morbidi a quelli per sgonfiare la pancia e sconfiggere la cellulite, tornando toniche e atletiche; tips per avere capelli lucenti e setosi e piccole ma potenti abitudini come la meditazione, la mindfulness o il buon sonno. Così facendo la presentatrice ha svelato la sua agenda di bellezza con le cose da fare ogni giorno e ogni settimana.

La dottoressa Giò ha quindi voluto mostrare quanto è ferrata sull’argomento. Non solo Università: in questo periodo il volto Mediaset è impegnata, oltre che con il consueto appuntamento con Pomeriggio 5, con le prove teatrali. Infatti a Febbraio Carmelita tornerà a teatro accanto all’amico di sempre Franco Oppini, che di recente ha rinunciato a partecipare al Grande Fratello Vip proprio per amore del palcoscenico. Insomma non solo televisione per la d’Urso pronta a tornare anche sul palco teatrale.