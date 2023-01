Nina Zilli, grande annuncio in diretta: è stato rivelato per errore – VIDEO

Probabilmente Nina Zilli avrebbe voluto annunciarlo in prima persona ed al momento giusto, ma per errore è stato dato un grande annuncio in diretta.

Dal 5 dicembre 2022 alle 7:15 del mattino è arrivato sul secondo canale della televisione pubblica Viva Rai 2, lo spettacolo che segna il ritorno in Tv di Rosario Fiorello. Prima dello show vengono anche fatte delle dirette Instagram, dette “risvegli“. Subito dopo, invece, su RaiPlay torna la rassegna stampa di Fiorello, nata per caso dalla frequentazione di un bar.

L’avvio di questa trasmissione, anche se è parso subito molto scanzonato, non è mancato di numerosi inconvenienti. Nonostante il costante 16% di share, Viva Rai 2 ha avuto uno stop natalizio molto strano, durato addirittura una ventina di giorni. Questo, forse, perchè ci sarebbero state alcune lamentele da parte del vicinato.

Nina Zilli: c’è il grande annuncio, ma non lo ha fatto lei

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i residenti di via Asiago a Roma avrebbero iniziato a lamentarsi sui social network. Sono quindi nate pagine ed anche messaggi che invitavano apertamente Fiorello a spostarsi in un altro luogo, in modo da mettere fine all’incredibile afflusso di persone ed alla confusione nelle prime ore della mattina.

Durante le vacanze natalizie il pubblico si è potuto consolare vedendo Il meglio di Viva Rai 2, che ha riproposto alcuni spezzoni del programma. Ciò che sorprende è che in queste prime dirette ci sono state involontariamente alcune clamorose gaffe. Leggendo un messaggio ricevuto in diretta da Mara Venier, Fiorello aveva annunciato che avesse il Covid.

La cantante non smentisce la battuta: è tutto vero?

Il 10 gennaio in poco tempo si era diffusa l’incredibile notizia che, per errore, Fiorello e Biggio avessero rivelato il numero di telefono di Alessia Marcuzzi. La showgirl, che presto tornerà in televisione con Boomerissima, ha mostrato di aver preso con ironia la situazione. Ha anche mostrato alcuni dei numerosi messaggi ricevuti su Whatsapp.

Sempre nella mattinata del 10 gennaio, Biggio si è lasciato scappare: “Tra Nina Zilli e Danti c’è del tenero, anche altro. C’è del terzo“. La cantante aspetta il terzo figlio? Fiorello ha cercato subito di metterlo a tacere: “Non parlare, non dire cose che non sai“. Nina Zilli e Danti hanno appena presentato la nuova sigla del programma Viva Rai 2.

Ecco l’intera puntata di Viva Rai 2 del 10 gennaio: