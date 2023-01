Vuoi acquistare una casa? Ecco le città più care di tutte

Secondo le previsioni degli esperti, il mercato immobiliare subirà molti cambiamenti nel 2023. Il primo riguarda proprio le transazioni, perché si ridurrà il numero degli acquirenti. E gli affitti potrebbero aumentare a causa di un’offerta minore.

Secondo Nomisma, il 2022 si sarebbe concluso con 767mila compravendite, con un aumento del 2,4% rispetto al 2021. Il 2023 invece, sarà caratterizzato dalla diminuzione degli acquisti delle case di oltre il 13%.

Questo potrebbe comportare un aumento dei prezzi che andrà avanti fino al 2023. I rialzi maggiori si registreranno a Milano con il 6% nel triennio, a fronte dell’1,9% medio delle grandi città e del 2% di Roma.

Il calo del 19,9% delle richieste di mutuo, spiega il Corriere della Sera, potrebbe comportare un aumento della quota di acquisti per contanti. Le prospettive sono buone per chi vende immobili di lusso e promotori che offrono immobili in cantiere.

Mutuo a tasso fisso e variabile

Una delle incognite principali sul mercato della casa è l’andamento dei tassi di interesse. La diminuzione degli acquisti comporterà un conseguente aumento della domanda degli affitti. Ma non a lungo temine soprattutto nelle grandi città, in quelle universitarie o turistiche.

Avviare oggi un mutuo a tasso fisso significa pagare una rata maggiore di circa 200 euro rispetto all’anno scorso. La rata mensile di uno da 20mila euro sarebbe 1.170 euro contro i 992 dell’anno scorso. Il mutuo a 30 anni è passato da 719 a 909 euro.

L’aumento della rata rende ovviamente più difficile anche ottenere il prestito dalla banca, perché è necessario un reddito di almeno 500 euro più alto rispetto allo scorso anno.

Secondo un’indagine del Corriere della Sera, acquistare una cosa di 80 metri quadri a Milano bisogna disporre di 1.382 euro al mese per un mutuo, a Napoli 723 e a Torino 513. La media di Roma è 885 euro al mese. Si tratta comunque di cifre simili a quelle degli affitti.