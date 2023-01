GF Vip 7, saltano i nervi nella casa: rissa sfiorata davanti a tutti (VIDEO)

La situazione al GF Vip 7 ha rischiato di degenerare. Nella casa sono saltati i nervi e si è rischiato una clamorosa rissa: il video diventa virale.

Nervi tesi nella casa del GF Vip 7. Infatti nella giornata di ieri si è rischiata una vera e propria rissa. Nervi a fior di pelle per due concorrenti che non se le sono mandate a dire: cos’è successo nella casa.

Attimi di tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip fra due vere e proprie primedonne di questa settima edizione. Stiamo ovviamente parlando di Dana Saber, new entry della trasmissione, e la sempre contestata Oriana Marzoli. Le due concorrenti nelle scorse ore per poco non si menavano di fronte alle telecamere, dando vita ad una vera e propria rissa. Sui social è quindi scoppiato un dibattito su come è nata la querelle. Tutto è nato a partire da una discussione che nulla aveva a che vedere con Oriana Marzoli, ma che ha coinvolto Giaele De Donà e appunto la stessa Dana.

Proprio quest’ultima ha ammesso di provare una forte attrazione nei confronti del gieffino Andrea Maestrelli, che però non è riuscito a baciare nel corso del gioco della bottiglia organizzato qualche giorno fa. Chi invece è riuscita a baciare l’affascinante concorrente è proprio Giaele. La concorrente però difficilmente si sarebbe aspettata una scenata di gelosia tale da parte della Saber. La querelle per il bacio rubato fra Giaele e Dana è stata inoltre esacerbata a causa di un piatto di pasta. Andiamo quindi a vedere che cos’è successo all’interno della trasmissione.

GF Vip 7, litigata incredibile tra Dana e Oriana: il video

prima di dire che dana spintona oriana sentite edo che dice “dai oriana” perché anche lui ha capito che stava bloccando la porta per non farla passare #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/4uduZPKWAP — ectoplasma (@futurelenoire) January 6, 2023

Nella giornata di ieri quindi la situazione sarebbe degenerata a causa di un piatto di pasta. Dana ha quindi esordito affermando: “Sei una morta di fame, ti attacchi a un piatto di pasta! Sei una senza personalità, io a una come te qua fuori neanche parlerei perché non hai personalità. Coniglio. Faccia da coniglio” – ha poi continuato sempre con toni aspri – “Continua a fare il coniglietto! Prendi l’insalata e basta! Cosa ne sai cosa ho fatto con la pasta e cosa ho detto ad Edoardo. Non eri impegnata a limonare Andrea? Continua a fare la lecchina di Oriana!“.

La risposta di Giaele non si è fatta attendere con la concorrente che ha ribattuto: “Se stai rosicando perché al gioco della bottiglia ho baciato Andrea non è colpa mia! Scusa eh se non sei uscita te! Ma stai ancora rosicando? Ma davvero?” – ha poi concluso – “Al gioco della bottiglia ti sei alzata e te ne sei andata perché non uscivi mai te, poverina, stai ancora parlando“. La discussione si è esasperata al punto che Dana ha poi deciso di abbandonare gli altri gieffini nella casa allontanandosi.