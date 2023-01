Il Paradiso delle signore anticipazioni: colpo di scena Matilde, Tancredi fa una scelta

Il Paradiso delle Signore continua ad essere una delle serie più seguite della Rai. Stando alle anticipazione la protagonista adesso sarà Matilde.

Tra le soap opera più seguite della Rai troviamo certamente Il Paradiso delle Signore. Stando alle anticipazione la grande protagonista delle prossime puntate sarà Matilde: la scelta della Venere.

Un nuovo triangolo amoroso è pronto a sconvolgere la trama de Il Paradiso delle Signore. Infatti al centro della scena troveremo Vittorio, Matilde e Tancredi. La maggior parte del pubblico tifa ovviamente per Conti e la sua collaboratrice. Sono tantissimi i telespettatori che però dimenticano che la soap opera di Rai Uno è ambientata in un’epoca ben diversa da quella attuale, ovvero il 1964. In Italia in quell’anno non esisteva ancora il divorzio che sarebbe arrivato solamente nel 1970.

Proprio per questo altri personaggi sono stati costretti a fuggire come come ad esempio gli indimenticabili Luciano e Clelia. Mentre invece risulta diversa la situazione tra Vittorio e Marta. Tra i due il fatto di non aver avuto i figli si è rivelato alla fine un vantaggio per un annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. Più complicata la situazione tra Matilde e Tancredi di Sant’Erasmo, con la faccenda che è decisamente più complicata. Infatti l’editore non ha alcuna intenzione di perdere la moglie.

Il Paradiso delle Signore, un triangolo amoroso complica la trama: le anticipazioni

La trama de Il Paradiso delle Signore prenderà una piega inaspettata quando l’editore non ha alcuna intenzione di perdere la moglie che, tra l’altro, rischia anche la denuncia per adulterio. Questa scelta, almeno per il momento non verrà compiuta dall’editore. A spiegare la scelta ci ha pensato l’attore Flavio Parenti in un’intervista concessa al settimanale DiPiù Tv. Infatti sul settimanale il protagonista della soap opera Rai ha rivelato anche diverse anticipazioni riguardanti la serie.

Sul settimanale infatti si legge: “Tancredi non denuncerà Matilde perché è un uomo d’altri tempi, per lui i panni sporchi si lavano in casa. Inoltre ama Matilde, quindi non vuole metterla in condizione di avere problemi con la legge” – ha poi continuato – “Se lo facesse il loro rapporto finirebbe e sarebbe una ferita mortale per lui. Ci saranno forti scontri, un antagonismo gigantesco con Vittorio. Tancredi cercherà di arginare subito l’attrazione di Matilde per lui, sarà pronto a tutto pur di liberarsi del rivale“. Saranno quindi diversi i colpi di scena nelle prossime puntate, pronti a stupire tutti i telespettatori.