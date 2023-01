Harry, attacco finale alla Royal Family: “Mi ha buttato per terra”. Nuove rivelazioni clamorose sui rapporti tesi con il resto dei parenti

Se pensavate che la docu-serie di Netflix sulla vita di Harry e Meghan, in verità con risultati molto modesti rispetto alle attese, avesse raccontato tutto siete ben lontani dalla verità. Perché la parte più piccante della storia doveva ancora arrivare e il principe l’ha tenuta per la sua autobiografia.

Il 10 gennaio 2023 infatti in tutte le librerie del mondo uscirà Spare, il libro nel quale il duca di Sussex racconterà tutti, ma proprio tutti, i retroscena del suo rapporto con la famiglia. Già dal titolo, che riprende un antico detto dei circoli reali che spiega come al primogenito spetta tutto mentre il secondo è solo una riserva, si capisce che non sarà una passeggiata.

E in effetti i primi estratti del libro fanno capire che Harry ha il dente avvelenato con molti membri della Royal Family, ma uno in particolare. Perché negli ultimi anni le distanze tra lui e il fratello William sono diventate enormi. Un episodio in particolare, nelle anticipazioni del quotidiano ‘Guardian’, avvenuto al Nottingham Cottage, il primo nido d’amore nella sua storia con Meghan Markle. Da lì in poi è precipitato tutto.

Quella volta Harry accusò il fratello di comportarsi non come un fratello ma come un erede al trono mentre lui lo voleva aiutare. ‘”Dici sul serio? Aiutarmi? Ma è così che lo chiami? Aiutarmi?”, rispose il primo figlio di Carlo III e Lady Diana cominciando ad infuriarsi. In un attimo la situazione è anche precipitata.

“Mi ha afferrato per il bavero strappandomi la collana e mi ha buttato a terra. Sono atterrato sulla ciotola del cane, che si è rotta sotto la mia schiena, e i pezzi mi hanno tagliato. Sono rimasto lì per un momento, come stordito, poi mi sono alzato in piedi e gli ho detto di uscire”. A quel punto William gli ha ricordato persino alcune liti che avevano avuto quando erano ancora bambini e gli ha detto di reagire, ma lui non l’ha fatto.

William fece per andarsene, poi però tornò indietro e sembrava dispiaciuto. Ma gli chiese di non raccontare tutto a Meghan Markle. In realtà però lei se ne accorse perché i graffi e i lividi erano evidenti e lui non poteva nasconderli.

Solo uno dei molti episodi che vedono i due fratelli contrapposti, come spiega il Guardian. Perché in molte pagine si capisce che a Harry recitare sempre la parte dell’eterno secondo, dalla scuola alla carriera nell’esercito, non è piaciuto.