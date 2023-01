Al Bano, Lecciso e Romina Power: la verità è diversa da quello che tutti pensano. Arriva una testimonianza importante sul passato

Stanno insieme da più di 20 anni, anche se la storia ha conosciuto qualche pausa e un addio clamoroso, poi ricomposto. Oggi Al Bano e Loredana Lecciso sono una famiglia, al di là del fatto che non si sposeranno mai, e così anche i loro figli possono stare sereni.

Ma Jasmine Carrisi, non più tardi di due settimane fa ospite a Storie Italiane da Eleonora Daniele aveva confessato che in passato la situazione della famiglia allargata l’aveva fatta stare male. Soprattutto per il pensiero che tutti volessero commentare quello che succedeva a casa loro e questo le provocava disagio con i suoi amici.

Dichiarazioni che avevano fatto scalpore e che ora in qualche modo ha corretto, con un’intervista al settimanale ‘Nuovo’. In effetti la sua infanzia non è stata come quella di tutti gli altri bambini, perché il clamore mediatico legato ad un padre così famoso che in precedenza aveva già avuto una moglie e tre figli è stato enorme.

Ma in realtà lei quando è diventata più grande ha saputo separare la verità dalle leggende e dalle chiacchiere di paese. Ecco perché, una volta per tutte, ha capito la natura dei rapporti di suo padre con Romina Power e come mai questo la faceva stare male: “Ogni cosa è sempre stata amplificata ma io, che vivevo la realtà, sono sempre stata tranquilla…”

Al Bano, Lecciso e Romina Power: Jasmine Carrisi e il rapporto con i genitori

Eppure in passato aveva confessato di detestare in qualche modo i suoi genitori. In effetti è vero, ma lo aveva fatto per un motivo preciso. Ovviamente non ce l’aveva con loro, ma con quello che involontariamente le aveva fatto vivere negli anni dell’infanzia: “Quando l’ho detto non mi riferivo a loro come persone, ma al clamore mediatico che si portano dietro e all’attenzione che suscitano qualsiasi cosa facciano”.

Ora invece è tutto diverso perché anno dopo anno ha saputo apprezzare quello che Al Bano e Loredana hanno fatto per lei e rappresentano un punto di riferimento importante. Come importante è sapere di avere la madre sempre al suo fianco anche se pensa che sia fin troppo preoccupata per lei. Non a caso sul cellulare l’ha salvata come ‘Ansia’. Non ha svelato però se veramente partiranno insieme per l’Isola dei Famosi 2023.

Molto diverso è il rapporto con il padre, perché ad unirli non c’è soltanto la passione per la musica e la voglia di arrivare a tutti i costi. “Mi lascia libera di sbagliare, rivede in me quel ragazzo determinato che ha lasciato la sua terra per coronare il suo sogno”.