Infortunio Vlahovic, Juve nei guai: cambiano i tempi di recupero

Non c’è pace per la Juventus, che oltre alle vicende extra campo, dovrà avere a che fare con un nuovo infortunio per Vlahovic: i tempi di recupero.

È un periodo davvero difficile per la Juventus, in campo e fuori. Infatti i bianconeri adesso sono costretti ad avere a che fare con un nuovo infortunio di Dusan Vlahovic: i tempi di recupero si allungano.

Il 2023 della Juventus si aprirà senza Dusan Vlahovic. Ancora una volta l’attaccante serbo si trova a che fare con la fastidiosissima pubalgia. In queste ore la stella bianconera continua il suo programma di recupero che lo costringerà però a saltare la gara di campionato contro la Cremonese in programma il 4 gennaio. La partita contro la compagine lombarda non sarà l’unica che salterà Vlahovic, che è a rischio anche per gli impegni contro Udinese (7 gennaio) e soprattutto Napoli (13 gennaio).

Massimiliano Allegri quindi dovrà fare a meno del suo bomber. Di conseguenza la scelta in attacco ricadrà su Arkadiusz Milik e Moise Kean. Il tecnico toscano potrebbe anche decidere di schierarli in coppia. Vlahovic non gioca una partita intera dal 15 ottobre e dal derby vinto contro il Torino ed è dal 25 ottobre. Mentre invece non scende in campo dal giorno della sconfitta dolorosissima di Lisbona in Champions. I Mondiali non hanno risolto i problemi dell’attaccante, con 79 minuti giocati (e un gol).

Infortunio Vlahovic, ancora alle prese con la pubalgia: l’obiettivo dell’attaccante

L’obiettivo di Dusan Vlahovic e Massimiliano Allegri, adesso, non è nemmeno più il ritorno in campo bensì il mettersi alle spalle la fastidiosissima pubalgia. Per questo lo staff medico bianconero ha deciso, in accordo con l’allenatore bianconero, di ricalibrare i programmi di recupero di Vlahovic. Da quando è rientrato alla Continassa, l’attaccante ha sempre alternato cure e lavoro differenziato in palestra e comincerà ad allenarsi solo dopo Capodanno.

Quindi il tecnico toscano sarà costretto ad affidarsi ad uno tra Arkadiusz Milik e Moise Kean. Come anticipato i due potrebbero essere schierati anche in coppia, visto che non stiamo parlando di una formazione inedita. Se tutto andrà per il verso giusto, Vlahovic potrebbe tornare in campo il prossimo 19 gennaio, nella gara di Coppa Italia contro il Monza. C’è però la speranza di averlo disponibile anche solo per uno spezzone di gara contro l’Atalanta.