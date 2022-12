“Sono volata”, incidente per Valentina Ferragni: le vacanze di Natale partono proprio male!

Sempre col sorriso, mai una parola fuori posto, Valentina Ferragni è stata presa alla sprovvista da un piccolo incidente

La famiglia Ferragni sempre riunita a Natale per le festività che non sempre vanno come sperato. Piccolo incidente per la più piccola delle sorelle che, come sempre, racconta tutto col sorriso sulle labbra e presa in giro da Chiara.

Piccolo incidente di percorso nelle vacanze natalizie della famiglia Ferragni che si gode momenti di relax sulla neve. Uno shooting, poi una sciata, oggi una tranquilla passeggiata che è finita con un episodio molto divertente, tranne che per Valentina. Qualche ora fa, la più piccola delle sorelle Ferragni ha pubblicato una foto con degli stivali imponenti e scritto: “Primo giorno senza sciare, ma passeggiando sulla neve”.

Nelle storie successive, però, lei stessa racconta: “Questa mattina abbiamo deciso di non sciare, ma di fare una passeggiata” e dopo aver mostrato il paio di scarpe indosso, è intervenuta Chiara Ferragni: “Spoiler: è caduta ad un passo dall’uscita dell’hotel”. Valentina ha raccontato ridendo: “Letteralmente un passo e sono volata a terra”. È poi intervenuta anche mamma Marina: “Scendendo mi ha detto ‘queste scarpe sono perfette per camminare sulla neve'”.

La caduta di Valentina Ferragni raccolta in 3 foto

Dopo aver riso per il piccolo incidente, Valentina Ferragni ha pubblicato le foto dell’accaduto -sicuramente scattate da sua sorella Chiara che ha riso parecchio- in cui fa una cronistoria della caduta: “Letteralmente il PRIMO passo sulla neve fuori dall’hotel”, poi “Mamma che viene a salvarmi” ed infinte “Smile for the camera”. Per fortuna niente di grave, solo uno scivolone che può capitare a chi, come Valentina, prende decisioni non proprio adatte su quali scarpe indossare per camminare sulla neve. Evidentemente la suola non ha assistito la più piccola delle sorelle che è subito cascata.

Per il resto, la famiglia Ferragni si sta godendo le vacanze con i più piccoli della famiglia che riempiono di gioia i nonni e genitori, partendo da Leo e Vittoria e del nuovo arrivato Edoardo, figlio di Francesca e Riccardo, che è diventato il cocco della famiglia.