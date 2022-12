Meteo, è ancora dominio dell’anticiclone: cosa accadrà nelle prossime ore

Il Natale oramai è alle spalle, ma l’anticiclone è ancora vivo sulla penisola italiana. Infatti le correnti di aria calda condizioneranno il meteo.

La situazione meteorologica in Italia continuerà ad essere condizionata dalla presenza dell’anticiclone africano. Infatti anche nelle prossime ore le calde correnti africane continueranno a condizionare il Paese: tutti i dettagli.

A sorpresa anche il Santo Stefano sarà contrassegnato dalla presenza sempre più ingombrante di un super anticiclone di matrice africana pronto ad estendersi su tutto il paese. Da alcuni giorni, come abbiamo analizzato in precedenza, la Penisola è sotto l’influenza stabilizzante di questa vasta area di alta pressione che prende le sue origini infatti proprio dal cuore pulsante del continente africano. Le sue masse di aria calda sanno quindi invadendo tutte le regioni dell’Italia. Il contesto climatico mostrerà connotati ben lontani dall’essere invernali.

Avremo quindi un tempo decisamente soleggiato con temperature che si manterranno su valori decisamente lontani da quelli che si registrano solitamente in questo periodo. Più che inverno quindi si potrà notare una situazione a dir poco primaverile. Mentre spostandoci verso Nord avremo delle sfumature che andranno sempre più verso il grigio. Il contrasto tra queste due differenti masse d’aria sarà all’origine della formazioni di fitte nebbie e di nubi basse. Scopriamo cosa succederà nelle prossime ore.

Meteo, ancora Anticiclone sulla penisola: le previsioni

Nelle prossime ore l’anticiclone africano continuerà ad essere ben disteso alle latitudini mediterranee e posiziona i suoi massimi proprio in corrispondenza dell’Italia, dove il tempo risulta stabile anche nelle prossime 24 ore. Nonostante ciò i cieli non si presentano ovunque sereni e una certa nuvolosità a tratti compatta rende la giornata festiva particolarmente grigia su alcune zone. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà sui tre settori principali della penisola italiana.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sin dal mattino un cielo nuvoloso caratterizzato da nubi basse e nebbie. Inoltre non mancheranno locali piovaschi e che colpiranno su Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Inoltre non mancheranno qualche piogge sulle Alpi di confine. Le temperature risulteranno in lieve aumento, con massime che andranno dagli 8 ai 12 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo anche un cielo nuvoloso sulle regioni tirreniche. Inoltre non mancheranno dei locali piovaschi che colpiranno l’alta Toscana. Poche nubi invece copriranno il cielo del versante adriatico. Le temeprature risutleranno stabili con massime che andranno dai 12 ai 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione poco nuvolosa durante le prime ore del mattino, specialmente sulle coste della Campania ed al pomeriggio sul Salento e sulla Lucania. Qui invece le temperature risulteranno stabili, con massime che si stazioneranno tra i 16 ai 21 gradi.