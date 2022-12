Roma, ritrovato il ventenne rapito a Ponte Milvio

Ore di apprensione per Danilo Valeri, 20 anni, sequestrato a Roma nella notte davanti a un ristorante giapponese di Ponte Milvio. Il ragazzo è stato poi ritrovato ed è ora in questura. Erano le due di notte quando Valeri è stato prelevato da un gruppo di persone davanti al ristorante Moku di Viale Tor di Quinto. Alcuni amici che erano con lui hanno assistito, impotenti, al rapimento. Il 20enne è stato afferrato di peso e costretto a salire su un’auto che è poi partita a tutto gas verso la tangenziale. A terra sono state ritrovate tracce di sangue che potrebbero appartenere a Danilo, rimasto verosimilmente ferito durante la colluttazione.

Roma, ritrovato il ventenne rapito: il padre collegato al traffico di stupefacenti in zona San Basilio

Sui motivi del rapimento ci sono, per ora, solo ipotesi. Probabile che il fatto sia collegato agli ambienti malavitosi dello spaccio di droga. Il padre di Danilo, Maurizio Valeri, è stato infatti coinvolto in passato in indagini su spaccio di droga. Considerato, dagli inquirenti, come organizzatore di due piazze storiche dello spaccio nel rione di San Basilio. A maggio scorso fu anche gambizzato al Tiburtino. Quarantasei anni, soprannominato il “sorcio” nell’ambiente della malavita, Maurizio Valeri fu colpito nel corso di un regolamento di conti legato a vicende di spaccio e racket per occupazione di case popolari. Il padre di Danilo è anche proprietario di un autolavaggio sempre in zona San Basilio.

Si cerca ora di capire se il rapimento di Danilo possa aver a che fare con le vicende del padre. Secondi i testimoni presenti sul luogo al momento del sequestro, Danilo è stato costretto a salire su un’auto del tutto contro la sua volontà. “Stiamo cercando di capire l’esatta dinamica di questo episodio che pare molto grave. Siamo in contatto con le forze dell’ordine per capire che cosa è successo e le indagini che sono in corso”, spiega il sindaco Roberto Gualtieri per il quale “l’azione delle forze di polizia a Roma è un’azione decisiva che garantisce un alto livello di sicurezza poi ogni episodio va analizzato”.