ChatGPT, cos’è e perché ne parlano tutti: 10 modi per usarlo

Sicuramente avrete sentito parlare di ChatGPT negli ultimi giorni, questo perché anche in Italia è arrivata quest’applicazione

TikTok, Instagram, al bar e con gli amici: tutte le conversazioni sono invase da quest’applicazione. Ma di cosa si tratta? Non è altro che un nuovo modello sviluppato da OpenAI e fa parte dei modelli GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) di intelligenza artificiale.

Ad un primo acchito è un’applicazione da scaricare sullo smartphone, ma dietro nasconde molto di più. Come spiegato da alcuni esperti, infatti, si tratta di un’intelligenza artificiale messa gratuitamente sul mercato da novembre 2022 e spopolata immediatamente non solo per il fatto che non è a pagamento, rispetto ad altre, ma soprattutto grazie alla scoperta delle tante funzioni che sono state fatte su di esso.

Inoltre, accedere a ChatGPT è molto semplice: basta recarsi sul sito ufficiale di OpenAI e selezionare il richiamo a ChatGPT dallo spazio dedicato, in alto alla pagina. In alternativa è possibile andare direttamente alla pagina di ChatGPT, ma sarà comunque necessario essere già iscritti a OpenAI per poter completare la registrazione. Per poter semplificare i passaggi, è anche possibile accedere con il proprio account Google o Microsoft.

10 modi per utilizzare ChatGPT e sbizzarrirvi con la creatività

Il creator Gian’s Tech ha svelato 10 interessanti funzionalità di ChatGPT, anche se ne sono solo una piccola parte: