Anticipazioni Uomini e Donne, torna Federico Daianese: dopo le esterne è caos in studio

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne farà il suo ritorno Federico Daianese che creerà un po’ di scompiglio in studio: tutte le anticipazioni

Dopo una lunga assenza, tornerà in studio uno dei due tronisti del dating show di Maria De Filippi che ha il cuore diviso a metà tra Elena e Vincenza. Chi la spunterà? I baci appassionati non convincono la platea

Il percorso di Federico Daianese all’interno di Uomini e Donne è stato un po’ frastagliato. Inizialmente il tronista era intenzionato a conoscere Elena e Vincenza che ha frequentato per un po’, fatto esterne, scambiato baci passionali e scatenato l’ira delle corteggiatrici. Questo fin quando è stato costretto ad un lungo periodo di quarantena a causa del contagio da Covid-19. Successivamente, nessuna delle due ragazze ha continuato con lui che ha deciso di conoscerne di nuove.

Una volta tornato sui suoi passi, come vedremo nell’esterna con Vincenza di oggi, Federico Daianese ha più volte sottolineato quanto si trovi bene molto di più con lei che con la bionda corteggiatrice. Elena, terminata la clip dell’esterna, se la prenderà con entrambi: la sua reazione porterà un bel po’ di caos in studio.

Ad essere assenti, per quanto riguarda il Trono Classico, sono Lavinia e Federico Nicotera che si apprestano a dirigersi verso la loro scelta che, con ogni probabilità, sarà mandata in onda alla ripresa a gennaio.

Anticipazioni Uomini e Donne, Biagio Di Maro riceve un pesante rifiuto

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne per quest’anno, Biagio Di Maro torna protagonista dello studio del dating show. Nella puntata di oggi, il cavaliere avrà un ruolo centrale con Paola, dama che ha provato a corteggiare facendole arrivare in camerino dei fiori ed una bottiglia di spumante. Nonostante il romantico gesto, Paola gli ripeterà ancora una volta di non essere interessato a lui e il cavaliere dovrà incassare l’ennesimo scottante rifiuto.

Oltre al danno anche la beffa: la situazione in studio, porterà la sua ex frequentazione Silvia ad intervenire. Alla dama non deve ancora essere andata giù la loro separazione perché non si lascerà sfuggire l’occasione per mandare qualche frecciatina a Biagio Di Maro.