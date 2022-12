Ultim’ora Vanessa Incontrada: c’è la conferma ufficiale, i fan possono sognare. Ora è tutto più chiaro e succederà molto presto

Siamo a fine anno e anche per le fiction in tv è tempo di bilanci. I numeri dicoino che per la Rai è stata una stagione ottima, ma meno per Mediaset, con qualche eccezione. Come Fosca Innocenti che al suo debutto ha ottenuto una media di 3,5 milioni, vicina al 17% di share, con punte che hanno sfiorato i 4 milioni.

Sappiamo da tempo che la seconda stagione della fiction ambientata ad Arezzo e nella campagna toscana, con Vanessa Incontrada e Francesco Arca come protagonisti principali è stata girata. Ora dai primi spot il pubblico ha anche scoperto la data della prima puntata: sarà venerdì 13 gennaio 2023.

Quello che però molti ancora si chiedevano è se Fosca Innocenti è destinata a chiudere dopo la sua seconda stagione oppure andrà avanti. E adesso finalmente è arrivato l’annuncio che spiega tutto, anche perché a parlare è direttamente la Incontrada. Intervistata insieme ad Arca da Tv Sorrisi e Canzoni per lanciata in programmi del nuovo anno, è stata chiara sull’eventuale terzo capitolo: “Ci sarà e sarà anche la stagione finale”.

Un’ottima anteprima per chi si è appassionato alle vicenda e metà tra giallo e rosa della prima stagione. Quindi Vanessa Incontrada tornerà a vestire i panni di Fosca, vice questore ad Arezzo e Francesco Arca, sarà ancora Cosimo, il proprietario dell’enoteca in città che è l’amore nemmeno troppo segreto della protagonista.

Tutto ricomincerà quindi da dove abbiamo lasciato. La prima stagione della fiction di Canale 5 era finita con la svolta più attesa, il bacio tra Fosca e Cosimo. Ecco perché lui rimanderà il suo progetto di andare a lavorare negli Stati Uniti, ma come in tutte le belle storie d’amore della tv ci sarà un intruso.

Nella seconda stagione infatti apparirà Lapo (interpretato da Giovanni Scifoni), una vecchia passione di Fosca che con lui aveva vissuto una rapporto molto intenso. Basterà questo per farla vacillare mentre cerca di risolvere i delitti che rappresentano l’altra parte della trama?

Nell’intervista a TV Sorrisi e Canzoni comprensibilmente non svelano molti particolari ma si sbilanciano: “Senza sminuire l’importanza dei casi di puntata, al centro c’è il rapporto tra Fosca e Cosimo che non sarà tutto rose e fiori, anche per l’arrivo di persone che daranno fastidio al loro amore”, la raccontato lei.

Aspettiamoci quindi una storia più intensa e contorta, che va a scavare a fondo nella vita privata dei personaggi, non solo quelli interpretati da loro. In tutto, dal 13 gennaio, quattro serate aspettando la terza stagione.