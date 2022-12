GF Vip 7, la vippona sta male: c’è ansia per il risultato delle analisi

La vippona sta veramente male: al GF Vip 7 se ne sono accorti sia fra il pubblico che fra gli autori del programma. Ecco perchè si è sottoposta a delle analisi mediche ed è in attesa di conoscere il risultato.

Subito dopo la puntata del GF Vip 7 del 19 dicembre si è consumato un brutto scontro fra due dei protagonisti del reality di Canale 5. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi si sono trovati ad accusarsi di essere falsi. Il fratello di Guendalina è tornato di nuovo a sostenere che la fidanzata di Donnamaria si metta in posa davanti alle telecamere.

Alfonso Signorini ha ricordato che molto presto i vipponi si dovranno esprimere riguardo la loro volontà di continuare per altri due mesi con il GF Vip 7. Se non vogliono, potranno abbandonare la casa. Luca Salatino sembrerebbe non aspettare altro: mentre parlava con Davide Donadei e Nikita Pelizon ha fatto sapere che la sua decisione è già stata presa.

GF Vip 7, chi è la vippona che sta male da diverso tempo

Luca sente che non sta lasciando il segno al GF Vip 7: “Piuttosto che farmi due mesi da morto, è meglio uscire“. Inoltre, le mancherebbe ancora molto la fidanzata Soraia. Non accettando di continuare con il reality, potrebbe prendere il compenso pattuito con la produzione e realizzare finalmente il suo sogno di aprire un ristorante tutto suo.

Fra i vari avvenimenti dopo la diretta del 19 dicembre, non è sfuggita agli spettatori più attenti la preoccupazione di Giaele De Donà. Già durante una prova di canto aveva iniziato a sottolineare di essersi accorta che c’era qualcosa che non andava. Anche gli autori del GF Vip ed il pubblico si sono accorti che è vistosamente dimagrita.

La confessione ad Alberto: “Non sto bene, farò delle analisi”

Giaele sospetterebbe che il suo improvviso dimagrimento sia dovuto ad una disfunzione della tiroide, di cui peraltro avrebbe già sofferto in passato. L’ipertiroidismo, ovvero una produzione eccessiva di ormoni tiroidei, può associarsi ad una perdita di massa grassa e massa magra, ovvero sia di grasso che di muscoli.

La cura più comune per l’ipertiroidismo è l’utilizzo di farmaci tireostatici dietro prescrizione medica. Nei casi più gravi si può arrivare anche all’asportazione di una parte o dell’intera tiroide. Giaele De Donà avrebbe già effettuato le analisi mediche per verificare il suo stato di salute e sarebbe in attesa del responso del dottore.

Qui sotto, ecco uno dei tanti commenti dei fan di Giaele. In molti pensano erroneamente che la vippona sta male perchè il GF Vip non gli dà abbastanza soldi per fare la spesa. C’è anche chi è convinto che soffra perchè il suo genero ha dei problemi di salute.