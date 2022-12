Sanremo, Anna Oxa lancia una frecciata: “Chi sta rosicando avrà un pugno in faccia” – VIDEO

Dopo ben nove anni, Anna Oxa tornerà in Rai e parteciperà a Sanremo. Oltre all’attesa per il suo abito di scena e la musica, c’è una dichiarazione della cantante che lascia di stucco: a chi si stava riferendo?

Nel 2013 Anna Oxa aveva partecipato a Ballando con le Stelle, attirando subito l’attenzione dei suoi numerosi ammiratori. Come molti altri vip che non sono abituati all’attività agonistica, anche lei purtroppo si procurò un infortunio. Nel suo caso i referti medici confermarono la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Quello che successe subito dopo, però, scatenò un polverone. Lorenzo Crespi commentò su Twitter: “Una sceneggiata la caduta di Anna Oxa, un copione preordinato”. Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis, in quanto autori, denunciarono Crespi chiedendogli un milione di euro di danni. Sei anni dopo, anche Anna Oxa decise di fare causa alla Rai.

Anna Oxa, il ritorno a Sanremo dopo 9 anni: l’annuncio

Secondo quanto pubblicò la stessa Anna Oxa su Facebook, nel 2019 decise di depositare una denuncia ai danni della Rai. La cantante aveva spiegato che i contrasti con la Tv pubblica erano iniziati già nel 2006, dopo la sua partecipazione a Sanremo. A partire dal 2013, sembrerebbe che la Rai abbia respinto tutte le richieste di ospitarla nei programmi.

Anna Oxa, in più frangenti aveva infatti commentato sui social: “Io sono tranquilla, faccio la mia arte, la gente mi segue lo stesso“. Soprattutto per questo motivo, l’annuncio della cantante fra i Big in gara al prossimo Sanremo 2023 arriva totalmente inaspettato. Amadeus ha spiegato anche che è orgoglioso e felice di averla riportata in televisione.

“Il Festival è casa sua”: la cantante non risparmia una frecciatina

Il direttore artistico di Sanremo, durante la diretta di Sanremo Giovani del 16 dicembre, l’ha definita come una vera e propria regina del Festival. Anna Oxa ha infatti collezionato 14 apparizioni a Sanremo, superando anche Pippo Baudo, che si ferma a 13. La cantante, però, non ha risparmiato una pesante frecciata dal suo profilo Instagram.

La cantante ha scritto: “Anna Oxa è nella storia della musica… Chi sta implodendo in queste ore non potrà mai cambiare il corso della Storia… La canzone? Chi sta rosicando ‘avrà un altro pugno in faccia!’“. A chi si riferiva la cantante? Il titolo della sua canzone è “Sali, canto dell’anima“, e non sembra contenere riferimenti particolari.

Ecco il video in cui Amadeus riceve sul palco di Sanremo Giovani Anna Oxa: