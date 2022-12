Katia Ricciarelli, si teme per la sua salute: cosa sta succedendo – VIDEO

Due avvenimenti molto strani per Katia Ricciarelli sono avvenuti nel giro di pochi giorni, e fanno temere per la sua salute. Ecco cosa è successo.

Subito dopo il matrimonio di Francesca Cipriani si era diffusa la voce che Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli non avrebbero voluto partecipare. Inoltre, il gossip sosteneva che il conduttore del GF Vip sarebbe dovuto essere il testimone di nozze, mentre la soprano avrebbe dovuto cantare in chiesa l’Ave Maria di Schubert.

Per quanto riguarda l’assenza di Alfonso Signorini è stato lo stesso conduttore a smentire ripetutamente di aver dato forfait all’ultimo minuto. Sia lui che Katia Ricciarelli avevano degli impegni professionali presi da tempo. Francesca Cipriani ed Alessandro Rossi si sono dunque presentati al GF Vip 7 con i vestiti del matrimonio per una piccola festa in diretta.

Katia Ricciarelli, cos’è che fa temere per la sua salute

A sorpresa, fuori dalla casa del Grande Fratello si è presentata Katia Ricciarelli. Salendo su un palco costruito apposta per l’occasione, ha iniziato ad intonare l’Ave Maria di Schubert. Quello che ha sorpreso tutti, è sentire che la soprano abbia stonato in alcuni momenti della sua esibizione. Potrebbe essere dovuto al fatto che c’era una cattiva acustica?

Nessuno si aspetta niente di meglio della perfezione da parte di una star come Katia Ricciarelli, e quindi si è diffusa una lunga polemica sui social network. Manila Nazzaro, ospite a The Pipol Gossip, ha anche insinuato che abbia preferito andare in televisione a cantare piuttosto che in chiesa, perchè al GF Vip 7 avrebbe guadagnato un cachet.

La caduta a Latiano poco prima dell’avvio della tournée teatrale

Poco dopo quest’esibizione, c’è stato un avvenimento che ha fatto temere seriamente per la salute di Katia Ricciarelli. La soprano si è esibita il 16 dicembre al Gran galà della musica in Puglia. Mentre stava parlando sul palco, è caduta all’improvviso all’indietro, finendo a terra. Ciò che si vede dal video è che chi le sta dietro si sposta, forse spaventato.

I due episodi in pochi giorni fanno supporre che forse Katia Ricciarelli abbia accumulato un po’ di stress per il troppo lavoro. Prima della puntata del GF Vip 7 del 17 dicembre, la sua telefonata a Soleil Sorge è finita in diretta su #GFVipParty. La soprano ha lamentato il basso livello culturale di questa edizione del programma, e non ha gradito le imitazioni.

Ecco il video che fa temere per la salute di Katia Ricciarelli: la cantante all’improvviso cade all’indietro sul palco di Latiano: