Grande Fratello Vip 7, un concorrente nei guai: “Ho le prove di tutto”. La sua avventura nel reality è a forte rischio

C’è chi passa dai reality per rilanciare la sua immagine, chi per farsi conoscere meglio e chi li sceglie come lavoro. Chiedere a Luca Onestini per una conferma, perché il 29enne bolognese nella sua vita non ha mai fatto altro.

La televisione gli rende bene e lo ha fatto diventare popolare, ma soprattutto ciclicamente gli ha trovato anche un amore. In principio è stata Soleil Sorge, sua scelta a Uomini e Donne. Poi però sono arrivate anche Ivana Mrazova, con la quale ha fatto coppia per 4 anni, e più di recente Cristina Porta.

A dispetto del nome, è una giornalista e conduttrice spagnola che ha lavorato per le reti Mediaset iberiche. Poi insieme a lui ha affrontato un reality in Spagna, Secret Story, vinto alla fine da Luca che ha intascato 50mila euro. Ma intanto i due si sono conosciuti, piaciuti e hanno cominciato una storia che è andata avanti per un po’ di tempo.

Il primo capitolo lo avevano scrittto nove mesi fa, quando Onestini aveva confessato di essere stato scaricato. “Mi sento sola, questa è la verità. Ma apprezzo tutto l’affetto che mi state dando”, aveva scritto Cristina sui social. E lui aveva risposto spiegando di aver deciso di lasciare la sua casa e vivere in hotel anche perché lei non gli rispondeva nemmeno più al telefono. “Mi fa davvero male tutto questo e non me lo merito. Che ogni continui per la sua strada separatamente”.

Grande Fratello Vip 7, un concorrente nei guai

Sembrava tutto finito lì, ma evidentemente il ritorno sotto i riflettori di Luca Onestini nelle scorse settimane quando è entrato nella Casa del GF Vip 7 ha risvegliato anche la sua ex. Cristina da poco è tornata in tv con un nuovo programma, ‘Salvami’ e nell’ultima puntata ha dovuto affrontare Gianmarco Onestini, fratello di Luca e popolare in Spagna almeno quanto lui.

Lui l’ha definita “una persona arrogante, bugiarda, bugiarda, molto gelosa, immatura, capricciosa”. E ovviamente è saltato fuori il nome di Luca, una ferita che per la giornalista è ancora aperta,. Da qui il durissimo sfogo in diretta tv: “Ho amato tuo fratello più di me stesso, tu invece non lo ami altrimenti lo aiuteresti. Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ma ho le prove di tutto”.

Questo tutto in realtà non sappiamo cosa sia perché lei non l’ha rivelato ma molti sono convinti che si stia apparechiando la tavola per un confronto diretto al Grande Fratello Vip 7. Onestini intanto per l’ennesima volta ha rimbalzato Nikita Pelizon, ma non sarà solo questo il suo problema.