Bollette luce e gas, terribile notizia per tutti: succederà a breve

Spunta una terribile notizia per tutti i cittadini riguardanti le bollette luce e gas. Andiamo a vedere cosa accadrà a breve.

Non c’è pace per i cittadini italiani. Infatti spunta una terribile notizia per tutti i cittadini riguardanti le bollette di luce e gas. A breve potrebbe esserci un nuovo rincaro: cosa potrebbe accadere.

In questi mesi le bollette gas e luce hanno rappresentato per lunghi tratti di questo 2022 un momento a dir poco drammatico nella quotidianità dei cittadini. Infatti sono diversi milioni gli italiani che hanno avuto numerose difficoltà nel pagamento delle loro fatture per le componenti energetiche. Nei mesi autunnali di ottobre e novembre dove c’è stato un breve allentamento, a dicembre è prevista l’ennesima stangata per gli italiani.

Il regalo sotto l’albero sarà particolarmente amaro per molti cittadini. Infatti secondo le ultime analisi, nel mese di dicembre, considerati anche i consumi più alti per le spese legate alla componente gas, i costi dovrebbero lievitare del +13,5% rispetto alle somme di novembre. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli riguardanti l’ultimo aumento.

Bollette luce e gas, nuovo aumento: cosa succederà a dicembre

Tradotto in valore assoluto, l’aumento per tutti gli italiani sarà circa di 160 euro per il gas. Le previsioni degli analisti sono calcolati sul modello di una famiglia media in Italia, con quattro componenti. Ma questi rincari potrebbero essere anche maggiori per quanto concerne le componente elettricità. In queste ore il Governo sta pensando di stanziare un nuovo fondo per combattere il caro energia. Infatti si sta parlando di un pacchetto da 21 miliardi utile per sterilizzare in parte le componenti aggiuntive dei costi legati all’energia sino al mese di marzo.

Inoltre sempre i vertici governativi hanno confermato che entro fine mese ci saranno ulteriori fondi da metter in campo durante la primavera. Il primo Natale con l’emergenza dei costi dell’energia riguarderà tutti gli italiani. Sono tantissimi i cittadini chiamati a festeggiare le feste natalizie all’insegna del risparmio energetico utile per evitare drammatiche impennate in bollette.