Benedetta Rossi, la scenata di gelosia diventa virale: cosa ha fatto il marito – VIDEO

Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Benedetta Rossi al centro di una scenata di gelosia che ha avuto un epilogo davvero inaspettato. Ecco il video che mostra quello che è veramente successo con il marito.

In molti avevano pensato che a causa dei problemi di salute Benedetta Rossi sarebbe scomparsa per un po’ dalla Tv e dai social. Al contrario, invece, la chef più seguita in Italia ha deciso di pubblicare “Benvenuti in casa mia“. Il libro edito da Mondadori è subito diventato il più venduto nella categoria “varia”, ed il quarto nella classifica generale.

In occasione del Natale, Benedetta Rossi ha anche voluto pubblicare il suo “menu zero sbatti“, ovvero una serie di ricette facili, veloci e gustose da preparare. L’evento è stato trasmesso in diretta su YouTube ed i canali televisivi Real Time e Food Network. Già prima delle riprese, la chef si è dichiarata piuttosto nervosa, spiegando di non aver dormito.

La chef scoppia in lacrime dopo la diretta: ecco perchè

Come al solito, quando la diretta è cominciata dalla cucina di casa di Benedetta, l’atmosfera si è riscaldata rapidamente. Alla fine dell’evento la chef è anche scoppiata in lacrime, sfogando tutta la tensione accumulata nelle giornate precedenti. Dietro l’incredibile successo che sta raccogliendo, c’è stata la capacità di individuare una chiara tendenza.

Secondo il sondaggio di Immobiliare.it, il 20% degli abitanti nelle città italiane sognerebbe di andare a vivere in campagna ed avere una vita più sana. Questo fenomeno si è intensificato dopo la pandemia di Covid, quando i lockdown hanno fatto desiderare delle case più grandi e la possibilità di avere un giardino a disposizione.

Benedetta Rossi, la scenata di gelosia che nessuno si aspettava

Benedetta Rossi ha raccolto sin da subito la simpatia di coloro che sognano di fare downshifting, ovvero vivere all’insegna dei valori di una volta. La chef dedica infatti ampio spazio alla sua famiglia ed alle tradizioni. A tal proposito, ha voluto mostrare un simpatico video, dove si vede suo marito che torna a casa e dedica tutte le attenzioni al cane Cloud.

Benedetta Rossi ha iniziato a riprendere il marito, che non si stava neanche preoccupando di salutarla: la scenata di gelosia, però, ha avuto un epilogo inaspettato. Il marito Marco Gentili, infatti, si è alzato, ed ha iniziato a coccolare sulla testa la moglie così come faceva con il cane. Il risultato è stato che Benedetta, offesa, se ne è andata a letto da sola.

Ecco il simpatico video dove si vede la scenata di gelosia di Benedetta Rossi: