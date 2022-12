Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi beccati ancora insieme: la cenetta romantica – FOTO

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati avvistati ancora insieme mentre si concedevano una “cenetta”. Questa volta si sono incontrati a St. Morritz, dove hanno deciso entrambi di trascorrere delle brevi vacanze. Ecco cosa hanno fatto.

La scoperta della relazione di Francesco Totti con Noemi è la motivazione ufficiale che ha messo fine al matrimonio del Pupone dopo 17 anni. Da diverse settimane, però, è emerso che anche Ilary Blasi ha deciso di rifarsi una vita. In più occasioni la si è vista di fianco ad dell’imprenditore Bastian. Durante la vacanza a St. Morritz non si sono più nascosti.

A St. Morritz insieme ad Ilary Blasi non c’era solo Bastian, ma anche Michelle Hunziker. Mentre la conduttrice de L’Isola dei Famosi sembrerebbe essersi davvero presa una piccola vacanza, la Hunziker ha spiegato su Instagram di avere una collaborazione con Svizzera Turismo Italia per far conoscere agli italiani i luoghi più belli della sua Svizzera.

Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e la “cenetta”

Il 14 dicembre c’è stato un evento molto mondano nella già rinomata località di St. Morritz. Il prestigioso hotel cinque stelle Carlton Hotel ha inaugurato la nuova gestione del ristorante. Prima si chiamava Tschiné, adesso invece è Da Vittorio Ristorante. Dopo Brusaporto, Shanghai e Saigon la famiglia Cerea-Da Vittorio ha anche questo gioiello.

Michelle Hunziker non è voluta mancare, ed alla fine della cena di inaugurazione è andata anche in cucina a fare i complimenti a tutti. Ciò che ha scatenato il gossip è il suo compagno di tavolo, Tomaso Trussardi. La showgirl ha anche immortalato il momento condividendo una storia insieme a lui su Instagram, commentando: “Cenetta top tra ex!“.

Come mai si trovano tutti in Svizzera? Le ipotesi

A fianco di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi c’erano anche Aurora Ramazzotti con il fidanzato Goffredo Cerza. Il tavolo si completava con la presenza del cane Odino, che è rimasto a fianco di Tomaso tutto il tempo. L’erede Trussardi ha anche mostrato il Trentin Negroni, ovvero un Negroni fatto con ingredienti trentini e servito in una bottiglia Campari.

Ciò che colpisce di più è che l’ex compagno di Michelle Hunziker non si è rivisto così neanche per la riapertura del Cafè Trussardi a Milano. Come mai anche lui si trovava a St. Morritz? Siamo sicuri che Michelle e Tomaso si siano davvero lasciati? Potrebbero anche continuarsi a frequentare per le figlie, che però non si sono viste sulla neve.

Alla stessa serata nel ristorante Da Vittorio di St. Morritz sembrerebbero esserci stati anche Federica Pellegrini con il marito Matteo Giunta: le foto ripropongono gli stessi piatti condivisi da Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, Aurora Ramazzotti ed il fidanzato Goffredo Cerza: