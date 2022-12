Ultim’ora Charlene di Monaco: panico a Palazzo Grimaldi, c’è l’annuncio. La svolta ancora una volta ha stupito tutti

Tutto quello di cui Charlene di Monaco aveva bisogno era tempo. Ad un anno dal suo rientro al Principato, nonostante le voci maligne che ogni tanto spuntano anche a Palazzo Grimaldi, ora sta meglio e ha una grande voglia di dimostrarlo.

Lo ha fatto apparendo in pubblico per festeggiare i 10 anni della Fondazione che a Montecarlo porta il suo nome. Ed è stata anche l’occasione buona per parlare finalmente delle sue condizioni e della gioia per la famiglia ritrovata.

Charlene ha spiegato che le servirà ancora un po’ di tempo per riprendersi ma adesso è finalmente felice. Il motivo è presto detto: “La mia famiglia e coloro che amo sono la mia roccia. Mi avvicino al futuro, passo dopo passo, un giorno alla volta”. Parole che hanno fatto subito il giro del mondo e del web perché certificano la sua voglia di vivere

Merito anche di Gabriella e Jacques, i suoi gemelli che hanno da poco compiuto 8 anni: “Sono nati con responsabilità e doveri – ha raccontato al quotidiano locale Monaco Matin – ma stanno ancora imparando i loro ruoli reali. A loro piace accompagnarci, ma sono ancora giovani, dovranno continuare a osservare ed ad imparare”.

Ultim’ora Charlene di Monaco: tutta la verità in un libro? Lei ci pensa

Il 2023 comincerà con il primo libro scritto (almeno così dirà la copertina) dal principe Harry che potrebbe gettare nuove ombre sulla Royal Family. Ma c’è un’altra principessa che ormai si sente pronta a raccontare tutto. Charlene di Monaco che continua a stare meglio, anche se ultimamente ha diradato le sue uscite in pubblico.

In mezzo ci sono i due figli, Jacques e Gabriella, che per quasi u nanno ha dovuto lasciare da soli e quindi si è ripresa tutto il tempo perso. Ma c’è anche una vita a Palazzo Grimaldi che resta un’incognita. Le risposte potrebbero arrivare presto. Perché in un’intervista al magazine ‘Gala’ è arrivata l’indiscrezione che apre un mondo nuovo.

Secondo Thomas Pernette, esperto delle famiglie reali e autore di diversi romanzi legati alla Corona. Finalmente la principessa di Monaco è pronta.Come Harry vuole raccontare la sua vita e tutto quello che succede a Palazzo, anche per smentire la sua immagine di ‘principessa triste’dalla quale non riesce a staccarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @hshprincealbertii

Un modo per rispondere a tutte le voci dell’ultimo anno che hanno giustificato il suo ritorno a Montecarlo solo per rispettare il contratto firmato con Alberto.