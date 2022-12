Instagram diventa sempre più BeReal per abbattere la concorrenza: imperdibili novità

BeReal improvvisamente ha sfondato i mercati dei social network proponendo un nuovo tipo di format che ha fatto impazzire tutti

In Italia non è così diffuso come in altre parti del mondo, ma pian piano si sta espandendo a macchia d’olio e questo preoccupa particolarmente l’app della Facebook & Inc. che immediatamente deve provvedere a mettere in ordine le cose

BeReal ha un solo scopo: essere l’anti-Instagram. Questa necessità nasce dalla sempre più diffusa mania di apparire perfetti ritoccando fotografie, apponendo filtri e rendendo eccezionale il nostro feed. L’applicazione esplosa in breve tempo non fa altro che inviare una notifica al giorno e darci 2 minuti di tempo per poter scattare una foto che raccolga sia la fotocamera interna che quella esterna per immortalare esattamente cosa stiamo facendo in quel momento, senza poter applicare filtri o mentire in alcun modo.

BeReal consente anche di localizzare la foto, vedere quante volte eventualmente è stata scattata e tante altre piccolezze che mettono in evidenza la realtà compresi i difetti. Alla Facebook & Inc. quest’intraprendenza non deve essere piaciuta, perché Mark Zuckerberg ha scelto di correre immediatamente ai ripari, esattamente come fatto preventivamente da TikTok che ha introdotto la stessa funzione sull’app.

Instagram introduce le Candid Stories: di che si tratta

Instagram ha confermato, tramite il suo blog, che ci sono novità riguardanti un nuovo spazio dedicato a qualcosa di quanto più simile a BeReal. Anche su Instagram, infatti, arriverà una notifica al giorno per poter postare fotografie naturali proprio come sull’altra applicazione. Come funzionano le Candid Stories di Instagram? Agli utenti arriverà una notifica per effettuare un ‘selfie vero’ una volta al giorno, utilizzando sia la fotocamera interna che quella esterna del proprio smartphone.

In questo modo soltanto si potrà avere accesso alle Candid Stories di tutti gli altri, altrimenti non si potranno visualizzare. La curiosità è tanta e Instagram fa leva proprio su questo, esattamente come BeReal. Non si esclude, poi, che questa funzione possa arrivare presto anche per le storie di Facebook.