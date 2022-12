Barbara D’Urso perde le staffe in diretta: “Non farlo mai più”. Cos’è successo

Puntata tesa l’ultima di Pomeriggio Cinque, con Barbara d’Urso che ha letteralmente perso le staffe: cos’è successo durante il talk show.

Anche nella giornata di ieri è tornata in onda Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio Cinque. Infatti la presentatrice del talk show ha letteralmente perso le staffe: cos’è successo nell’ultima puntata in onda su Canale 5.

Anche nella giornata di ieri su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Durante il rotocalco pomeridiano, Barbara d’Urso è tornata a parlare del marito di Viola Valentino, che ha ammesso di prendere il reddito di cittadinanza perchè pare abbia una patologia che gli impedirebbe di lavorare. Ma nel momento in cui l’uomo avrebbe dovuto svelare la patologia ha preferito tergiversare, tanto da far indispettire non poco la popolare opinionista.

Barbara d’Urso quindi non ce l’ha fatta ed ha deciso di sbottare affermando: “Un cumulo di menzogne racconti. Troppe bugie, non risulti empatico perchè racconti bugie. Hai fatto una sciocchezza con questo reddito di cittadinanza.Siamo qui per aiutarti ed invece risulti uno sbruffone“. Ovviamente in studio è scoppiato il caos, con l’ospite che si è alterato e non di poco. In studio inoltre c’era anche la Groppelli che ha rivelato di non aver più intenzione di partecipare alla puntata. L’ospite ha quindi tuonato: “O mi alzo io o si alza lei… Groppelli o ti alzi o vado via“.

Barbara d’Urso perde le staffe: “Non dirlo mai più”

Barbara d’Urso si è quindi infuriata dopo la richiesta del marito di Viola Valentino ha fatto infuriare la conduttrice di Pomeriggio 5, che ha subito preso in mano la situazione per riprenderlo. La presentatrice quindi è apparsa subito adirata in volto ed ha preso la parola esclamando: “La velata minaccia di andare via mi innervosisce molto” – ha poi chiosato – “Ti prego di non dire più una cosa del genere. Non usare mai dire ‘o – o’ perchè è scortese. E’ stata una tua scelta venire qua a raccontare la tua patologia“.

E’ un periodo complicato per la presentatrice che sta perdendo anche la sfida di ascolti con Alberto Matano. Sempre rivolgendosi al marito di Viola Valentino è quindi andata al punto affermando: “Avresti dovuto iniziare svelando la patologia hai per cui hai chiesto il sostentamento economico perché impossibilitato a lavorare. Invece hai iniziato a dire ben altro. Non va a tuo favore“. A quanto pare l’uomo soffrirebbe di bipolarismo, o almeno è ciò che ha annunciato anni fa sua moglie sui social. Tuttavia la conferma non è arrivata durante la trasmissione.