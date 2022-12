Rete fissa e mobile insieme: si risparmia davvero? Ecco i costi

Gli operatori di telefonia mobile presenti anche nel mercato di rete fissa stanno proponendo contratti scontati ai clienti che scelgono offerte combinate.

Secondo SOStariffe.it, il risparmio è di 42 euro all’anno. Ma conviene davvero? Nell’ultimo anno i costi delle offerte di internet a casa si sono abbassati e in più, è aumentata la velocità della navigazione, anche grazie alla diffusione anche se non capillare, della fibra ottica.

Rete fissa e mobile: come sono cambiati i costi

Il Corriere della Sera ha analizzato i costi delle offerte Internet casa del 2022 confrontandole con quelle dello stesso periodo del 2021. Il costo medio mensile in promozione si è abbassato del 12% e si è ridotto anche il contributo di attivazione del 52%.

Cambiare operatore oggi può essere quindi una soluzione per risparmiare e avere una velocità di internet maggiore. Sempre secondo il Corriere, attivare oggi una promozione per internet illimitato permette di ridurre del 9% il costo del canone mensile (nel 2021 era di circa 29,66 euro, mentre oggi è di 27,11). Il canone in promozione è invece passato da 27,31 a 24,09 euro (-12%).

La velocità media con cui si naviga è passata in un anno da 599 Mega a 1.167,4 Mega in download. Non tutti però possono avere la fibra FTTH perché non è ancora capillare. La fibra ottica costa il 14% in meno rispetto all’anno scorso, con un risparmio di 4 euro al mese. Le altre tecnologie costano invece il 10% in meno sul wireless. La fibra FTTC e ADSL non hanno subito abbassamenti molto elevati.

Un’offerta fisso e mobile conviene di più: perché

Scegliere un’offerta fisso e mobile conviene di più. Innanzitutto perché molte offerte Internet casa sono dedicate a chi è già cliente mobile. Un altro motivo è la possibilità di attivare un’offerta per la telefonia fissa e in un secondo momento o nello stesso momento, di scegliere anche una promozione per lo smartphone a un costo molto più basso e che spesso prevede Giga illimitati mobile.