“Stiamo insieme”, tutta la verità su una delle protagoniste del GF Vip: lui ha deciso di non nascondersi più

ZAN ZAN! Un fulmine a ciel sereno si abbatte sulla casa del GF Vip con un fidanzato evidentemente esausto dai comportamenti della vippona

Vedere la propria ragazza flirtare all’interno della porta rossa con un altro deve essere molto complicato ed uno dei fidanzati all’esterno ha deciso di mettere un punto a questo teatrino. È lui stesso, infatti, ad aver deciso di voler parlare

Quest’anno le dinamiche del GF Vip sono molto interessanti e particolari, con intrecci amorosi inaspettati e intensi. Non sempre, però, all’esterno chi vive la TV riesce fino in fondo a comprendere l’atteggiamento dei vipponi, men che meno se si tratta di un partner. È il caso di Tony Toscano, manager di Sarah Altobello che ha deciso di uscire allo scoperto dopo tutto il teatrino montato con Attilio Romita: “Sono il suo manager e ho un amore particolare per la mia artista che conosco dal 2013. Sono molto affezionato a lei. Mi piace in tutte le sue sfaccettature. Essere un po’ presi o innamorati di una persona che ti mette mette di buonumore fa solo bene. La sua allegria all’interno della Casa può essere fraintesa, ma io so che è solo il suo modo di giocare”.

Il riferimento di Toscano è evidentemente al giornalista Rai: “Non è un flirt. Come tutte le donne, sta facendo un gioco. Prima di entrare nella Casa, me lo aveva detto. ‘Tesò’, perché lei mi chiama così, ‘nella Casa vado a giocare’. Il ‘signor mezzobustino’ Attilio Romita ha un po’ esagerato nelle esternazioni sulla mia cara Sarah. Quando ha detto ad Antonino che l’avrebbe portata nella roulotte. Le donne bisogna corteggiare e amarle, non sono oggetti sui quali riprodurre le proprie fantasie sessuali”.

Sarah Altobello e Tony Toscano, matrimonio e ufficialità: dipende tutto da lei

A Stefania Rocco tra le colonne di Gossip FanPage.it, Tony Toscano ha ammesso che è lei ad avere potere decisionale su tutto, che sia matrimonio o ufficializzare il loro rapporto: “Non dipende da me, per fare le cose bisogna essere in due. È Sarah che dovrebbe dire…Ma se ci avete fatto caso, quando è passato l’aereo per lei sopra la Casa ha detto delle cose importanti. Ha parlato di me come del suo ‘tesoro’, della sua ‘comfort zone’. Ma è Sarah che deve decidere. Io sono lì che aspetto che lei si decida. Un giorno”.

Com’è possibile che la vippona tenga sul filo del rasoio il suo manager? La risposta è presto detta: “Sarah è una brava ragazza a cui voglio bene tantissimo. Aveva dei sogni nel cassetto che io, col mio lavoro di tanti anni, la mia esperienza, i miei rapporto di alto livello e la mia professionalità, sono riuscito a esaudire. Quello che desiderava – Isola, Grande Fratello – è lì. Le piace mettersi in evidenza, è solare. Quello che fa nella Casa, lo fa anche a casa. Canta e balla già da quando si alza al mattino. Una eterna bambina”.