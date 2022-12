Il Paradiso delle Signore, regalo incredibile ai fan: c’entra Milly Carlucci. Bella sorpresa di Natale per tutti il pubblico della soap

Hanno dovuto aspettare più di due settimane prima di vederli tornare, per colpa dei Mondiali di calcio. Ma ora finalmente i fan de Il Paradiso delle Signore hanno tirato un sospiro di sollievo: la soap di Rai 1 è tornata regolarmente al suo posto e andrà avanti senza intoppi fino a giugno.

Un ritorno ampiamente meritato, perché nonostante la concorrenza su Canale 5 di soap storiche e di Uomini e Donne, la storia ambientata in un grande magazzino milanese nei primi anni ’60 tira. Lo dimostrano i dati degli ascolti tv, con una media giornaliera superiore a 1,7 milioni di spettatori senza cali.

La settima stagione sta andando alla grande e per tutti i fan arriva una bellissima sorpresa di Natale. Sabato 17 dicembre infatti alcuni degli attori che fanno parte del cast avranno un appuntamento speciale perché diventeranno “Ballerini per una Notte” nella semifinale di Ballando con le Stelle che torna in prima serata su Rai 1.

Come anticipa il sito Bubinoblog, in pista vedremo Emanuel Caserio (che interpreta Salvatore Amato) in coppia con Lucrezia Lando, ma anche Lucrezia Massari (cioè Flora Ravasi nella soap) con Luca Favilla. E poi ancora Massimo Poggio (Ezio Colombo), Pietro Masotti che nella soap è Marcello Barbieri, Pietro Genuardi (Armando Ferraris), Clara Danese (Elvira Gallo), Valentina Bartolo (Veronica Zanatta) e Chiara Russo (Maria Puglisi).

Un cast speciale per una puntata speciale. Attesissima. Perché quella che comimncerà alle 20.35 di sabato 217 dicembre per Ballando con le Stelle è una specie di finale anticipata in attesa di incoronare la coppia vincitrice venerdì 23.

Torneranno quindi in pista tutte le coppie già qualificate alla finale che potranno accumulare altri punti in vista della serata decisiva. Sono Ema Stokholma-Angelo Madonia, Alessandro Egger-Tove Villfor, Iva Zanicchi-Samuel Peron, Rosanna Banfi-Simone Casula, Alex Di Giorgio-Moreno Porcu, Gabriel Garko-Giada Lini. In più ci sarà anche il ripescaggio delle coppia finora eliminate: una di loro avrà accesso alla finale.

Ma non è tutto, perché Milly Carlucci ha pronta anche un’altra sorpresa per il pubblico. Una parte del cast de Il Paradiso delle Signore diventerà Ballerino per una notte. Non saranno soli però: in pista infatti scenderà anche Francesca Chillemi, che dal 12 gennaio vestirà ancora i panni di Azzurra nell’ultima stagione di Che Dio ci aiuti.