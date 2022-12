“Le donne non si trattano così”, affondo senza precedenti ad Antonino Spinalbese: parla un ex gieffino

Quanto ha fatto Antonino Spinalbese con Oriana Marzoli è sotto gli occhi di tutti: un ex gieffino non gliele manda a dire

L’hairstylist di Milano ha perso la sua Lamborghini e dopo Giaele De Donà si è buttato con la showgirl iberica riservandole un trattamento poco cavalleresco. Sul suo conto se n’è detta di ogni, anche da parte di ex protagonisti.

Tutto si può dire di Antonino Spinalbese fuorché abbia avuto un comportamento galante nei confronti di Oriana. Certo, si può sempre cambiare idea, prima o dopo finire sotto le coperte con una persona, ma ci sono modi e modi di trattarla, ancor più se di fronte a milioni di italiani. Questo conto, l’hairstylist di Milano non deve esserselo fatto perché quanto è andato in onda qualche settimana fa è risultato umiliante per la showgirl iberica.

La prima ad evidenziare il meschino comportamento di Antonino è stata Giulia Salemi facendosi anche portavoce di una fetta del web che non ha affatto apprezzato l’atteggiamento del gieffino, nonostante fossero tutti dalla parte della coppia con Ginevra Lamborghini. Chi ha ribadito questo concetto è un ex gieffino che conosce bene le dinamiche della casa.

GF Vip, Antonio Zequila a gamba tesa su Antonino Spinalbese

Antonio Zequila è stato ospite di Turchese Baracchi nella trasmissione radiofonica Turchesando in cui ha parlato di quest’edizione del GF Vip soffermandosi su un personaggio in particolare: “Antonino Spinalbese ha avuto un comportamento disdicevole. Quando stai con una donna, per un giorno, una notte, la devi rispettare. Le donne non si trattano così, diciamo la verità. Ha detto che non voleva il Porsche, ma la Ferrari. Secondo me voleva la Lamborghini ma solo per il nome non per altro. Ti faccio vedere che si ritroverà con la Panda. Non parlo per gelosia, non mi sembra un adone. Forse avrà doti nascoste. Non c’entra saper fare i capelli. Belen infatti è tornata con Stefano de Martino. L’usato sicuro va sempre bene, almeno vai sul sicuro”.

Anche lui è stato presente al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi -ma soltanto al ricevimento- ed ha speso solo parole al miele per la celebrazione e per la coppia che tanto si ama.