Addio Marquez, clamorosa rivelazione: mondo dei motori impietrito

In queste ore una clamorosa rivelazione ha sconvolto il mondo della Moto Gp. Infatti si è parlato dell’addio di Marc Marquez: cos’è successo.

Marc Marquez viene da stagioni difficilissime a cause dei continui infortuni ed in queste ore si è parlato anche di un suo possibile addio. Scopriamo quindi la clamorosa indiscrezione che ha coinvolto il centauro della Honda.

Pochi piloti nella storia della MotoGp hanno dimostrato di avere una resistenza al dolore e una capacità di ritornare a gareggiare dopo un incidente pari a quella fatta vedere negli ultimi due anni da Marc Marquez. Infatti dopo l’infortunio di Jerez 2020, il centauro della Honda a ha fatto la spola tra gli ospedali, dove ha subito complessivamente quattro operazioni al braccio destro. Nonostante le numerose volte sotto i ferri, il campione è riuscito ad ottenere comunque tre vittorie tra il 2020 ed il 2021.

A complicare i tentativi di Marquez di ritrovare la perfetta condizione fisica ci ha pensato anche la diplopia, che aveva colpito duramente lo spagnolo già agli inizi della sua carriera nel Motomondiale e che si è ripresentata sul finire della stagione 2021. Nonostante le mille difficoltà Marquez non ha mai dato l’impressione di volersi arrendere, cercando sempre non solo di rientrare in pista il prima possibile, ma anche nelle condizioni più adatte per essere competitivo almeno per le posizione di vertice. Eppure ad inizio 2022 un momento critico c’è stato.

Marquez ed il possibile addio alla MotoGp: cosa lo fece tentennare

All’inizio della stagione 2022 c’è stato però un momento nel quale realmente lo spagnolo ha pensato di lasciare il motociclismo definitivamente. Infatti è accaduto in Indonesia lo scorso 20 marzo quando l’otto volte campione del mondo, dopo essere già volato a terra in qualifica, fu protagonista di un terrificante high-side nel warm-up. Anche dopo l’incidente in questione fu costretto a rimanere lontano dai circuiti anche per il GP seguente, prima del rientro ad Austin e del successivo nuovo stop, arrivato un mese dopo, al Mugello.

In questi giorni Marquez ha confessato tutte le sue comprensibili paure alla tv britannica BT Sport. Infatti l’otto volte iridato ha ammesso di aver preso in considerazione l’ipotesi di lasciare la MotoGP. Ai microfoni lo spagnolo ha confessato: “Dopo un incidente come quello dell’Indonesia è vero che, essendo tutti noi degli esseri umani, tu non vuoi più salire in moto a quel punto però subentra quella che è la tua professionalità, non la tua passione“. Marquez ha poi concluso: “Vedevo doppio, ma la testa era ok, il corpo era ok. Poi sei protetto dalla tuta, dal casco e questo ti da la fiducia necessaria per guidare di nuovo e riprendere passo dopo passo la fiducia nella moto“.