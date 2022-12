Meghan & Harry, la dura reazione del padre alla serie Netflix: “Lo farà per la salute”

Dopo l’uscita della serie Netflix “Meghan & Harry” non è tardata ad arrivare la reazione del padre della duchessa di Sussex. Ecco cosa farà per la sua salute.

La serie “Meghan & Harry” di Netflix è composta da sei puntate. Le prime tre sono già uscite l’8 dicembre, le rimanenti saranno rese disponibili il 15 dicembre. Il contenuto non ha deluso le attese. Ci si aspettava una narrazione incentrata soprattutto su Meghan Markle, che dopo una bellissima accoglienza non sarebbe stata protetta dalla Royal Family.

Della narrazione colpisce soprattutto l’insistenza con cui Harry continua a paragonare sua madre, Lady Diana, con la moglie. Si affronta anche il tema del razzismo e dei pregiudizi, che la Markle avrebbe sfidato in quanto già divorziata e di razza mista. C’è un episodio delle prime puntate che non ha mancato di sollevare un polverone.

I britannici sono convinti che Meghan Markle li abbia addirittura canzonati. Quando la duchessa di Sussex ha ripercorso l’incontro la famiglia Windsor, ha spiegato che tutto è stato improvvisato. Ha incontrato per prima la regina Elisabetta II, spiegando che Harry gli ha chiesto se sapeva fare la riverenza. A quel punto si è messa a mimarla ridendo.

Mentre la Markle faceva il suo racconto divertita, il marito ha distolto lo sguardo imbarazzato. Ha mancato di rispetto alle istituzioni inglesi? Non è questa l’unica polemica che si è sollevata dopo il rilascio da parte di Netflix delle prime tre puntate di Meghan & Harry. Anche la famiglia della duchessa di Sussex ha fatto alcuni commenti molto pesanti.

Sembrerebbe che il padre di Meghan Markle non abbia voluto far sapere la sua reazione al rilascio del docufilm “Meghan & Harry”. Il portale americano TMZ, però, ha contattato la sorella, Samantha Markle. Le sue parole, come sempre, sono state molto dure. Ha spiegato che il papà non guarderà il docufilm di Netflix per tutelare la sua salute.

“Meghan & Harry” sarebbe un progetto irrispettoso, e Samantha avrebbe suggerito al padre di evitare ogni tipo di anteprima. Il padre di Meghan avrebbe accettato malvolentieri la separazione dalla figlia, ricordando che non potè partecipare neanche al suo matrimonio. C’è un sentimento totale di distacco, reso ancora più forte dal fatto che Harry avrebbe addirittura detto che la moglie è dispiaciuta di aver perso il rapporto con il padre.

Qui sotto, la parte di video di “Meghan & Harry” in cui si vede la duchessa di Sussex che spiega come ha fatto la riverenza alla regina Elisabetta II ridendo:

This is the moment that Meghan describes meeting the late Queen Elizabeth for the first time and how she did not understand why she needed to curtsy to Harry‘s grandmother…

He looks a little uncomfortable about the whole thing#HarryandMeghan pic.twitter.com/H9qr7DqwHq

— Chris Ship (@chrisshipitv) December 8, 2022