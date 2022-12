WhatsApp cambia faccia: arriva una delle novità più attese di sempre

In queste ore finalmente su WhatsApp è arrivata una delle novità più attese di sempre. Infatti questa arriverà con l’ultimo aggiornamento.

Non finiscono mai le novità all’interno di WhatsApp. Infatti sull’applicazione di messaggistica istantanea tutti gli utenti potranno finalmente utilizzare gli avatar: tutti i dettagli della nuova funzione.

Nelle ultime ore l’aveva già annunciato Mark Zuckerberg ma adesso l’esperimento sembra diventare finalmente realtà. Infatti l’amministratore delegato che controlla Facebook, WhatsApp e Instagram è pronto ad unificare l’esperienza delle sue applicazioni in vista del lancio completo del Metaverso. Per compiere questa azione è necessario che tutti gli utenti dei tre social abbiano un avatar univoco pronto a differenziarsi su tutte le piattaforme di proprietà di Meta. A svelare l’aggiornamento ci ha pensato il portale specializzato WaBetaInfo. Sul sito di anticipazioni sull’applicazione infatti si legge: “Grazie agli avatar, puoi personalizzare la tua identità impostando un’espressione digitale all’interno delle impostazioni di WhatsApp.“.

Inoltre questa novità arriverà con la versione 2.22.23.9 di Android, con alcuni fortunati che potranno già fare uso dei tanto attesi avatar. Il client di chat, dopo la creazione del proprio avatar, genererà automaticamente un pacchetto di adesivi, che potranno essere utilizzati come stickers con amici e familiari. Le novità non finiscono qua, visto che all’interno del menu adesso apparirà anche la voce avatar”, che indica la disponibilità del servizio di personalizzazione. Inoltre WhatsApp ha provveduto anche disattivazione automatica delle chat di gruppo più numerose, che generano sempre molte notifiche per gli smartphone degli utenti.

WhatsApp, il trucco per trovare l’auto nel parcheggio: come fare

Da oggi WhatsApp dà una mano anche a tutti gli smemorati che non ricordano dove hanno parcheggiato la macchina. Infatti attraverso l’applicazione si potrà recuperare la posizione più o meno esatta della nostra automobile. Per prima cosa dovrete creare una nuova chat di gruppo. Una volta svolto questo passaggio dovrete eliminare l’unico invitato all’interno della conversazione, in modo da avere la chat tutta per voi. Così potrete utilizzare questa chat come promemoria personale.

Una volta svolti questi passaggi dovrete cliccare sulla graffetta delle opzioni presente nella barra di testo dove si apriranno varie icone, tra questa troveremo ‘posizione‘. Questo è un servizio offerto da Google Maps che permette di localizzare il punto esatto in cui vi trovate in quel momento. Quindi parcheggerete basterà inviare la vostra posizione a voi stessi, in modo che Google Maps vi guiderà al parcheggio.