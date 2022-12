Ginevra Lamborghini rientra nella casa del GF Vip: la reazione del fidanzato (oppure ex?)

Le vacanze di Ginevra Lamborghini pare strano all’interno del GF Vip, ecco come ha reagito il suo -ex?- fidanzato da casa

L’uscita di scena della gieffina è stata una vera e propria tegola per il GF Vip che l’avrebbe voluta ancora molto all’interno della casa di Cinecittà per creare nuove interessanti dinamiche. È l’ora, quindi, di rientrare.

Sono state solo due le settimane in cui Ginevra Lamborghini ha avuto la possibilità di mettersi a nudo all’interno della casa del Grande Fratello VIP, in cui, com’è noto, ha stretto un bel rapporto con Antonino Spinalbese. Proprio lui l’ha invitata più volte ad entrare nella casa come ospite, ma non solo, perché la Lamborghini è stata più volte nel giardino di Cinecittà per confrontarsi e chiacchierare con i suoi vecchi coinquilini.

Nella puntata di ieri sera, con un simpatico siparietto, Alfonso Signorini ha chiesto a Ginevra se volesse rientrare nella casa del GF Vip come ospite, visto e considerato che come concorrente non può rientrare perché è stata squalificata e da regolamento non è possibile. Nel corso delle ultime puntate, è entrata ben due volte all’interno della casa e quindi perché non tenerla dentro ed alimentare i rumor con Antonino?

Alfonso Signorini e Ginevra Lamborghini sono d’accordo: lei rientrerà al GF Vip

Vacanzina nella Casa per Ginevra? Per noi è un sì… STAY TUNED! #GFVIP pic.twitter.com/geo8J3r8jt — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 5, 2022

Ieri sera, Ginevra Lamborghini al centro dello studio ha evidenziato: “Io sono già due volte che vado nella Casa a fare un po’ di saluti, ma me la lanciano lì la proposta: ‘Dai, ma vieni a stare’. Io avrei bisogno innanzitutto di una vacanza. Ho cercato voli a destra e manca, ma sai non si trova proprio niente adesso perché siamo arrivati tardi, io una vacanzina me la farei”.

Alfonso Signorini allora l’ha annunciato: “La nostra Ginevra non entrerà nella Casa come concorrente perché è stata squalificata. Però una settimana nella casa sì, anche perché noi non vediamo l’ora di capire come Antonino reagirà”. Ad aver reagito via social è il fidanzato – oppure ex? – della vippona che ha risposto con un bel like al video dei due insieme.