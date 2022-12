Pierpaolo Pretelli non trattiene le lacrime in diretta: il motivo del suo crollo

Pierpaolo Pretelli non è riuscito a trattenere le lacrime durante l’ultima diretta. Infatti l’ex velino ha avuto un crollo improvviso: il motivo.

Tra i volti più amati del mondo dello spettacolo italiano troviamo certamente Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino ha avuto un crollo inaspettato durante la sua ultima intervista a Verissimo: fan commossi.

Nel corso della giornata di ieri Pierpaolo Pretelli ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo. Infatti durante la trasmissione di Silvia Toffanin il conduttore del GF Vip Party ha avuto il piacere di raccontarsi ai microfoni del programma di Canale 5 e svelare qualcosa in più di sé e della sua vita. Sono diversi i temi trattati tra cui anche l’affetto inestimabile per l’amata e compianta nonna Anna.

Ai microfoni di Canale 5, Pretelli si è quindi commosso affermando: “Lei è stata veramente più di una mamma. Donava amore a tutti pur non avendo nulla” – ha poi continuato – “Percepiva una piccola pensioncina e lei ogni tanto mi metteva una paghetta in un tovagliolino di carta e mi diceva di fare la ricarica telefonica“. Purtroppo la nonna di Pierpaolo è venuta a mancare nel 2009, quando lui si è trasferito a Roma per gli studi.

Pierpaolo Pretelli ricorda la nonna a Verissimo: “Più di una mamma”

Pierpaolo Pretelli ha quindi voluto raccontare il periodo in cui si è trasferito a Roma per gli studi. Incalzato da Silvia Toffanin ha quindi dichiarato: “Mi disse che non poteva vedermi fisicamente, ma che mi avrebbe comunque fatto una ricarica. Era fissata con questa cosa. Chiudiamo la chiamata e dopo 20 giorni mi chiamano dicendo che era stata male“. Ma le rivelazioni sulla nonna non sono finite qui, con Pretelli che ha anche raccontato il bruttissimo periodo dopo la sua scomparsa.

Ai microfoni di Canale 5 ha affermato: “Io così sono partito per tornare a Maratea. Nel tragitto mi dicono che non ce l’aveva fatta. È stato uno strazio. Ero più distrutto io dei miei zii, che già erano sconvolti. Lei era parte del mio cuore“. Dopo i funerali Pretelli ha fatto ritorno a Roma per riprendere in mano la sua vita e gli studi, anche se non era dell’umore. Con la voce rotta dalla commozione, l’ex velino ha quindi concluso: “Ancora oggi quando mi sento solo penso lei. Piango per lei. La vedo negli occhi di mio figlio, la sento vicina e penso che mi abbia aiutato a realizzarmi nel lavoro, a essere papà, a trovare l’amore“.