Gemma Galgani, arriva il durissimo attacco: pubblico di Mediaset sconcertato

Gemma Galgani viene nuovamente massacrata, con un nuovo attacco a sorpresa. In queste ore è scoppiata una nuovissima polemica. Infatti anche il pubblico di Canale 5 è rimasto senza parole: cos’è successo.

Gemma Galgani è oramai da 12 anni nel parterre femminile di Uomini e Donne. Nonostante ciò Maria de Filippi le ha tolto piano piano un po’ di spazio, dato che prima ogni puntata si apriva proprio con lei. Ancora oggi però la dama torinese riesce ad attirare una certa attenzione, con il pubblico che si divide tra chi la ama e chi la odia, nel corso dell’appuntamento che va dal lunedì al venerdì.

Infatti ci sono tante ex dame e partecipanti che non sopportano più di vederla in tv a cercare ancora l’amore. Proprio un’ex protagonista del dating show di Canale 5 ci è andata giù pesante. Sulle pagine di Nuovo Tv infatti si legge la seccata confessione che recita: “Voleva ringiovanire per avere un toy boy, ma dopo i ritocchi la situazione è peggiorata“. A queste accuse però è arrivata subito la risposta della Galgani.

Gemma Galgani risponde alle accuse: “Vorrei un uomo sincero e leale”

Gemma Galgani avrebbe potuto costruirsi una bella storia d’amore lontano dalle telecamere, ma alla fine ha scelto di rimanere all’interno del reality show. Infatti ogni volta la dama trova sempre ogni piccola scusa per lasciare il pretendente di turno. In molti infatti ricorderanno la sua storia con Giorgio Manetti, lasciato dall’oggi al domani quando già pensava a un futuro insieme, o a Marco Firpo, che non ha mai smesso di pensarla con grande affetto, o Ennio e tanti altri che si sono susseguiti in trasmissione per conoscerla.

In una recente intervista però la Galgani ha voluto dire la sua, rivelando l’uomo che cerca. Infatti sulle pagine del settimanale Nuovo si legge: “Cerco un uomo sincero e leale, con cui condividere momenti piacevoli“. Ma non solo l’uomo ideale di Gemma la deve proteggere dai corteggiatori con finti interessi. Gemma Galgani quindi non è disposta ancora ad abbandonare il dating show. Infatti sul settimanale viene confermato che la dama rimarrà all’interno del programma per tanto tempo.