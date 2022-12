Amici 22, uno degli allievi ha deciso di andar via: crisi insormontabile per lui

Uno degli allievi di Amici 22 non riesce più a sopportare la pressione del talent show e ha deciso di abbandonare la casetta

La puntata di domenica del talent show di Canale 5 è stata molto significativa per tutti, in senso positivo o negativo. Sanzioni, prove importanti e momenti di smarrimento: uno degli allievi ha deciso di abbandonare la trasmissione.

Nella puntata del daytime di oggi, lunedì 5 dicembre, è stato mostrato un momento di crisi profonda da parte di uno dei ballerini del talent show di Maria De Filippi. Domenica è stato deciso chi tra ballerini e cantanti avrebbe presenziato al Capodanno di Canale 5, facendo vincere Cricca, Angela e Rita. Chi è arrivato in fondo alla classifica, per quanto riguarda la danza, è Samuel che è entrato in una profonda crisi ed era deciso ad andare via.

“Non merito di stare qui”, questo ha ripetuto più volte ai suoi compagni all’interno della casetta, innanzitutto a Meghan e successivamente a Mattia e Maddalena che sono corsi in suo soccorso. “Questa è un’università ed io sono alle superiori”, Samuel non ne voleva sapere nulla e, nonostante i compagni hanno provato a farlo ragionare sul fatto che può tranquillamente rimanere e studiare come farebbe fuori, lui è rimasto sulla sua posizione. Tuttavia, lui stesso ha ammesso: “Non avrò mai il coraggio di farmi le valige e andare via, quindi chiederò ai prof di eliminarmi”.

Samuel va via? Il confronto con Raimondo Todaro

Per poterlo eliminare c’è bisogno di Raimondo Todaro che lo metta in sfida e ne proponga l’eliminazione, ma una volta che Samuel è andato in studio a chiedere questa possibilità ai docenti di ballo ed ha avuto un confronto con loro, la situazione è cambiata. In particolare sono sembrate fortificanti le parole del suo proprio maestro: “Le classifiche della puntate di domenica le leggete come la Bibbia, devono essere rilevanti fino ad un certo punto. Noi abbiamo parlato spesso delle richieste fatte, cerco sempre di accontentarti, voglio venirti incontro e farti crescere. Sono il primo ad averti detto che sull’hip hop non mi fai impazzire”.

Samuel e Raimondo Todaro, a seguito del colloquio, sono riusciti a trovare un accordo: insieme cominceranno un percorso diverso per poter soddisfare l’autostima del ballerino.