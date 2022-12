Selvaggia Lucarelli snobba alcuni colleghi in tv: la spiegazione è clamorosa. Ancora una volta le sue scelte dividono il pubblico

Succede ovunque, anche in Rai e nessuno si stupisce. Quando un programma funziona e ha diversi protagonisti famosi, comincia un giro di valzer con altre trasmissioni della rete, oppure del Gruppo con ospiti a rotazione. Ma per Selvaggia Lucarelli non è così e c’è un motivo.

Capita infatti che molti dei concorrenti di Ballando con le Stelle, ma anche componenti della giuria, facciano il giro come ospiti anche da altri conduttori. Una volta da Alberto Matano, un’altra da Mara Venier a Domenica In, poi anche da Pierluigi Diaco e Serena Bortone.

Lei invece no, ha scelto di non andare da nessuno ed è una decisione sua, non di altri. Lo ha spiegato chiaramente una volta per tutte rispondendo ai suoi follower. Ha spiegato che la vita è una sola e la sua giornata piena di impegni, con la famiglia e altri lavori da seguire. “Ho poco tempo per fare l’ospite in tv e perché credo che sia più utile al programma dire la mia solo il sabato sera, anziché diluire opinioni in settimana”.

Giusta o sbagliata che sia la sua scelta, è perfettamente motivata e ancora una volta dimostra la sua voglia di non omologarsi alla massa anche perché sarebbe facile cedere alla tentazione del presenzialismo a tutti i costi.

Selvaggia Lucarelli snobba alcuni colleghi in tv: nel suoi mirino finiscono i soliti noti

Ma questa è solo una parte di quanto succsso nelle ultime ore. Perché nel mirino di Selvaggia ancora una volta sono finiti Fedez, Chiara Ferragni e non solo. In mezzo alle molte domande via social infatti qualcuno le ha pure chiesto cosa penserebbe se il rapper e produttore milanese si presentasse a Ballando come concorrente.

Difficile anche solo da immaginare, ma nella vita potrebbe pure succedere. In ogni caso, per lei sarebbe pollice verso: “Viene, si fa votare dai fan della moglie, vince, dà la coppa in beneficenza e poi ci compra tutti”. Nulla più e nulla meno di quello che pensa della coppia.

Poi, risolta almeno sulla carta la querelle con Guillermo Mariotto che si è scusato per le allusioni pesantissime fatte solo qualche giorno fa, è continuata la battaglia con Luisella Costamagna: la Lucarelli l’ha accusata di aver fatto persino peggio della Zanicchi e del suo insulto quando aveva provato a mettere in difficoltà Mara Carfagna durante un’intervista.

In risposta, sul profilo social della giornalista torinese è apparsa l’immagine di un foglio bianco con una scritta: “Spazio insulti e offese gratuite”. Dedicato a “tutti coloro che mi vogliono… male: sfogatevi qui, non intasate altri post, che coinvolgono anche altre persone. Grazie.