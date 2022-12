Mara Venier, grande paura in diretta: “Vorrei essere vicina a te”. Nonostante la pessima notizia è andata avanti da professionista

Il lancio è stato clamoroso perché subito prima della diretta di Domenica In è stato annunciato tutto il cast dei Big di Sanremo 2023, in attesa dei Giovani. Ma come sia andata Mara Venier contro la concorrenza lo scopriremo solo tra qualche ora, anche se non è stata una puntata facile per lei.

Pochi minuti di cominciare la diretta a Domenica In, infatti, la popolare conduttrice di Rai 1 ha ricevuto una pessima notizia. Il marito Nicola Carraro, che passa buona parte dell’anno nella sua villa a Santo Domingo, è stato colpito dal Covid e quindi è costretto a non muoversi, con tutti i rischi che ben conosciamo.

Un problema grosso, soprattutto per la lontananza. Ma Mara ha tenuto duro, postando poi un dolce messaggio per il suo compagno, con il quale è sposata da 16 anni. “Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni ma adesso il Covid è arrivato a Santo Domingo. Mi hai mandato questa foto per rassicurarmi lo so. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio. Ti amo”.

Non solo una foto però, perché poco dopo lo stesso Carraro ha postato un messaggio per rassicurare tutti, a cominciare da lei. Ha spiegato che nonostante tutto le sue condizioni sono buone, ha un po’ di raffreddore: “E ora mi guardo mia Moglie”, ha scritto su Instagram.

Mara Venier, grande paura in diretta: la gaffe di un ospite diventa virale

Non è stato però una puntata facile anche per altri motivi. Perché tra gli ospiti, ampiamente annunciati alla vigilia, c’era pure il cast di ‘Vicini di casa’, appena uscito in tutti i cinema italiani. Protagonisti sono Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini insieme a Claudio Bisio che con lei aveva lavorato in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord.

Vedendo l’attore e conduttore milanese, la Venier gli ha rivoto un complimento per il suo perfetto stato di forma. “Ciao Claudio, ti trovo in formissima!”. La risposta però è stata raggelante: “Grazie, non posso dire lo stesso di te”. Ovviamente una battuta, ma pesante.

Mara ha finto di non raccogliere e ha chiesto di mandare subito in onda un video con alcuni momenti della carriera di Bisio, rimarcando però che anche agli inizi era già senza capelli.

In ogni caso è arrivata alla fine della puntata, anche se con orario ridotto a causa dei Mondiali di calcio. Succederà anche domenica 18 dicembre, giorno della finale, ma soprattutto domenica prossima. Dalle 15.50 infatti partirà il Junior Eurovision Song Contest.